Juan Lobato, en Mediodía COPE a Pilar García Muñiz: "Lo de ayer es propio de Sánchez"

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, califica de "valiente y decidida", la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez en Mediodía COPE.

"El Gobierno ha leído el momento de que hay cierta duda en la sociedad española de por dónde ir, pues elecciones generales. Es una decisión valiente, transparente y a decidir las urnas", añade Lobato que admite que no se lo esparaba, "no se lo esperaba nadie, pero algo que no se espera es propio de Pedro Sánchez. No sorprende nunca nada, te lo puedes no esperar, pero no te puede sorprender nada de lo que haga el presidente que tiene esa audacia en momentos clave y ayer lo volvió a demostrar".

Juan Lobato se ha quedado a poco más de 5.400 votos de recuperar el segundo puesto de la oposición, "somos el partido que más crece, veníamos de una situación muy complicada, pero hemos puesto sensatez, cabeza clara y desde el momento que yo cogí el partido que estaba en una situación complicada los resultados demuestran que el PSOE es la alternativa", le dice a Pilar García Muñiz.

Como le ha pasado a otros barones socialistas, Juan Lobato no ha hablado todavía con Pedro Sánchez desde el domingo, "tengo muchas llamadas pendiente y seguro que en los próximos días hablaré con él".

Pese a ser periodo vacacional, el máximo líder de los socialistas madrileños no duda en asegurar que colaborará con todas sus fuerzas en la campaña paras elecciones generales, "estaré en Madrid y quizá como dije que la campaña a las autonómicas se me había hecho corta, el presidente ha decidido que volvamos a tener otra campaña", bromea.

La política nacional tiene bastante peso en la decisión de los ciudadanos

¿En qué medida ha pesado la política nacional en los resultados que ha obtenido?, le pregunta Pilar García Muñiz a Juan Lobato que asegura que "hay muchos alcaldes o alcaldesas que han perdido su puesto después de un trabajo extraordinario, pese a su extraordinario trabajo porque lo que ha afectado ha sido otra cosa. En Madrid, la política nacional tiene bastante importancia en la decisión de los ciudadanos", admite.

"Es verdad que en campaña hemos hablado de temas que poco tienen que ver con la gestión de estos alcaldes o de Vara en Extremadura, porque se ha hablado por ejemplo, de ETA", lamenta, pero argumenta que "el Partido Socialista tiene más de 144 años de historia y los tiene por algo, y apostamos por paso a paso seguir construyendo. En Madrid, las grandes alcaldías de la región las vamos a gobernar y es una base buena para construir el futuro que tenemos por delante".

¿Qué puede pasar el 23J? "Pues vamos a ver, hay una disyuntiva clara que es apostar por políticas de progreso. Espero que el debate sea sobre esas políticas cuya decisión se juega el 23 de julio, que se vaya sobre las políticas de país. En democracia la gente vota bien siempre. Las urnas son soberanas y la gente acierta siempre".













