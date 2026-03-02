Mario Suárez se pone en la piel de Simeone y explica qué haría en la vuelta contra el Barcelona: "El Atlético haría mal si se pone a defender desde el minuto uno y sería una debacle si no se clasifica"

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey al golear 4-0 al FC Barcelona en el Metropolitano. El conjunto de Diego Pablo Simeone firmó una primera mitad arrolladora, castigando la defensa adelantada planteada por Hansi Flick y mostrando una eficacia demoledora de cara al gol.

EL CTA EXPLICA EL GOL ANULADO A CUBARSÍ

Pero la polémica del partido estuvo marcada por el gol anulado a Cubarsí en los primeros compases de la segunda parte. Un tanto al que Martínez Munuera no dio validez tras la pertinente revisión del VAR, que tardó casi siete minutos en tomar una decisión.

Y debido a esa tardanza, el Comité Técnico de Árbitros emitió una nota explicando las razones por las que se tardó tanto en analizar la jugada. "Siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT", afirman.

Jugada en revisión durante el Atlético-Barcelona de Copa por posible fuera de juego

Y añaden en su explicación: "Se detectó cómo el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores".

Para finalizar, dicen: "Tras intentar que el sistema recalibrase la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR lanzó líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

¿qué haría MARIO SUÁREZ en la vuelta?

Ese gol anulado pudo cambiar el devenir del partido. Sin embargo, el tanto no subió al marcador y el Barcelona buscará una épica remontada el próximo 3 de marzo en el partido de vuelta. Un encuentro por el que preguntó Juanma Castaño a Mario Suárez en El Partidazo de COPE.

EFE MADRID, 12/02/2026.- Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria por 4-0 al final del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

"Simeone ha conseguido que el Barcelona no te genere ocasiones claras de gol", empezó diciendo el exfutbolista rojiblanco. Y agregaba: "Evidentemente con un 4-0, veremos a otro Barcelona totalmente diferente que puede recuperar a Raphinha, Pedri y Rashford y que generará muchas ocasiones de gol".

Mario quiso ir más allá en su planteamiento para el partido del Camp Nou y comentó: "A mí me cuesta creer que el Barcelona no vaya a meter gol, pero creo que el Atlético haría mal si se mete en un bloque bajo desde el minuto uno".

Para finalizar, el exjugador señaló: "El Atleti tiene una ventaja como para ir a meter otro gol y ponérselo más difícil al Barça. Y si el Atlético no se clasifica, es una debacle. Pienso firmemente que el Barcelona puede meter cuatro goles, pero me cuesta mucho suponer que el Atleti no le meta un gol".