Joe Biden y Xi Jinping se oponen al uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania. Crónica Manuel A. Gómez

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el chino, Xi Jinping, coincidieron durante su encuentro este lunes en Bali, en los márgenes de la cumbre de líderes del G20, en rechazar el uso de armas nucleares en la guerra en Ucrania, según reveló la Casa Blanca.

Los dos líderes reiteraron su acuerdo en que "nunca debería librarse" una guerra nuclear, con respecto a las amenazas nucleares rusas en Ucrania, hacia las que también manifestaron su oposición, señala el comunicado.



La reunión de Xi y Biden, su primer encuentro en persona como jefes de Estado, transcurrió en la víspera de la cumbre de líderes del G20, a la que no acudirá el presidente ruso, Vladímir Putin, con la guerra de Ucrania acaparando buena parte de las conversaciones del grupo.

Biden and Xi met in Bali during the G20 top. "Nothing replaces" face-to-face discussions, says #Biden . Xi says ready for 'sincere' exchange. pic.twitter.com/osBh0bZgv7