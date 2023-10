El jefe de Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis del Ayuntamiento de Bilbao en Mediodía COPE

Estamos ya en octubre, que para muchos significa sacar la cesta de mimbre, la navaja y lanzarse al monte a porsetas. Empieza la temporada, aunque la sequía la está retrasando en algunas regiones, tal y como explicaba en Mediodía COPE, Juan Martínez de Aragón,investigadordelCentro Tecnológico Forestal de Cataluña,"se ha iniciado la temporada y en algunas regiones se están sacando buenas producciones a pesar de que llevamos días que no llueve y las temperaturas son elevadas y, si embargo, hay otras regiones como Cataluña en los que prácticamente no ha comenzado la producción".

Pues ahora que está comenzando la temporada de setas y otros hongos similares, conviene recordar algunos consejos que nos dan los expertos en micología.

El primero, informarnos por si la zona a la que vamos a ir está regulada y se necesita algún tipo de permiso para recolectar los hongos o cuales se pueden coger. Esto depende de cada comunidad autónoma, y en su mayoría, lo han hecho. En ese caso, necesitaremos un permiso de recogida. En él aparece la cantidad que podemos recolectar e incluso la especie. También, si es para uso personal o para comercializar.

"Este tipo de regulación tiene en cuenta si eres una persona que solo va a coger setas el fin de semana o si te dedicas a venderlas. En Cataluña no tenemos ninguna normativa en cuanto a la recolección", subraya el investigadordelCTF de Cataluña.













Cuidado con lo que cogemos: No todas las setas son comestibles

Debemos tener mucho cuidado con lo que cogemos porque en nuestros bosques hay setas tóxicas y mortales. Si hemos cogido un ejemplar, pero tenemos nuestras dudas, lo mejor es preguntar a un especialista antes de disponernos a comerla.

Si estamos en Bilbao, por ejemplo, podemos ir al Ayuntamiento, porque tienen un servicio gratuito para esto. Álvaro Chirapozu, jefe de Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis del consistorio bilbaino, es uno de los expertos en atender a los ciudadanos en esta materia. Lo lleva haciendo, nada más y nada menos que 36 años.

En Mediodía COPE le hemos planteado dudas como, por ejemplo, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando vemos una seta, un níscalo o un boletus para ser lo más precavidos posible?





"Antes solo iban a buscar setas personas a las que bien sus padres o amigos les habían enseñado a coger y manejaban pocas especies. Hoy en día, salen a buscar mucha gente sin preparación porque o bien en la tele o en los medios de comunicación, en Internet ven que hay cosas que se pueden coger en el monte y se pueden comer y se aventuran a salir al monte, por eso hay más riesgos de que se produzcan intoxicaciones", afirma el experto, que subraya que el perfil del buscador de setas ha cambiado.

"Viene gente que es consciente de que sabe poco y traen todo lo que han cogido, pero los que salen no vienen a preguntar y se confían del primero que ven, y hay muchos casos de intoxicación", recalca.

Más de 1.000 especies, comestibles solo un centenar

¿Cuántas variedades de setas hay en nuestros montes y cuántas son comestibles? "Variedades de setas hay miles de especies, pero los micólogos tienen clasificadas en la Península Ibérica más de 1.000 especies, pero comestibles no llegarán al centenar y tóxicas todavía son menos. El problema es que habiendo menos salen en mucha cantidad y en muchos sitios a la vez", alerta.

¿En qué nos tenemos que fijar, cómo sabemos si es comestible o no? "No hay una regla que valga para todas las especies, no cabe otra que conocer todas las especies, igual que distinguimos una pera o una manzana, con las setas tenemos que hacer lo mismo, tenemos que saber qué seta estamos comiendo que no se parece a ninguna otra. Cada una tiene sus características y no existe ninguna regla que me permita saber si esa seta es tóxica o no".









"Hay que fijarse en todos los caracteres para poder clasificarla y saber si es comestible o tóxica", recalca y subraya que "ante la menor duda no consumir ninguna seta porque hay especies que producen trastornos muy graves e incluso la muerte. Ante la duda no consumir".

No llevan una calavera, huelen y saben bien

Un último consejo que nadie que salga al monte a coger setas se debe saltar, "ante la duda, siempre acudir a un servicio micológico, nunca preguntar a un vecino y no tiene que dar pena en tirar una seta, no pasa nada. Todas las semanas nos llegan especies tóxicas porque no llevan una calavera pintada ni huelen mal. Lo normal es que la seta que intoxica huela bien y sepa bien".