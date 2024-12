La historia de Javier Cascón, el joven de Tudela que ha comprado dos pisos en Madrid para personas sin hogar: "Algunos amigos piensan que estoy loco"

Javier Cascón ha transformado la vida de personas sin recursos desde la solidaridad. Nació en la localidad navarra de Tudela hace 26 años. Se graduó en Humanidades y Magisterio en Educación Primaria, pero no solo ha dedicado su vida formarse, sino a darse a los demás.

Desde niño sintió la inquietud de ayudar a los que menos tienen. Fue esta inquietud lo que llevó al joven navarro, con solo trece años, a comenzar un voluntariado visitando comedores sociales. Pronto comprendió que esa ayuda no era suficiente, porque no solucionaba el problema de estas personas.

“Me hacía preguntas de cómo es posible que mi hermano o mi hermana vivan en la calle, o pidieran en el supermercado. Algo tenía que hacer, yo no dejaría que mis familiares vivieran así y tenía que hacer algo”, ha explicado Javier en 'Mediodía COPE'.

De ahí que Javier, con 18 años, fundase con una compañera de clase una pequeña asociación en la que hacían arte con personas sin hogar. Los beneficios que obtenían vendiendo los cuadros a las galerías de arte o a los hoteles los destinaban a financiar cursos de formación para personas en riesgo de exclusión social.

Cuando acabó la carrera, Javier dio un nuevo paso ingresando en la Fundación Lázaro, donde compartió piso con personas sin hogar. Un periodo que fue de gran aprendizaje para el joven navarro, ya que comprobó que estas personas, pese a su precaria situación, pueden salir adelante si se lo proponen.

“He conocido historias muy duras de drogas, abandonos, recaídas, y siempre veía que hay gente que pese a todo eso resurge, sale adelante y puede hacer mucho bien. Personas que han pasado por estas situaciones tan complicadas dedican parte de su vida a hacer el bien a personas que han vivido situaciones parecidas o peores”.

Así adquirió javier dos pisos solidarios para dar un techo a personas sin hogar

Hoy, Javier es propietario de dos pisos en Madrid que no utiliza como residencia propia ni como inversión, sino que los ha puesto al servicio de personas en situación de calle. Para adquirir estos pisos Javier ha tenido que endeudarse. Son inmuebles que se han convertido en refugios temporales para estar personas sin recursos.

“Algunos amigos piensan que estoy un poco loco. La que tiene mérito es mi mujer que me aguanta y quiere vivir así también. No nos falta de nada de lo no material y estamos acompañados por gente que nos quiere”, ha asegurado.

Y es que no es sencillo en la edad de Javier tener acceso a una vivienda, dado los precios y los bajos salarios. Asegura en 'Mediodía COPE' que lo ha conseguido con mucho trabajo, pero también no cayendo en la trampa consumista.

“Empecé compaginando varios trabajos, estuve en cuatro al mismo tiempo, luego tres, luego dos y ahora uno. Y también limitando los gastos, vivir con sencillez, dejar de lado el consumismo que nos rodea... Intento no salir o gastar en cosas que no son importantes para mí”, ha aclarado.

Las personas sintecho que pueden acceder a los pisos de Javier cascón

Cuestionado por el perfil de personas sin hogar que acceden a sus dos viviendas, Javier Cascón ha explicado que por un lado que estén libres de adicciones actualmente “porque no somos especialistas en eso”; que no padezcan una enfermedad mental compleja que dificulte el acompañamiento; y que no sean agresivos “para que la convivencia sea fácil”.

Pero sobre todo, recalca Javier, es que sean personas que quieran salir adelante: “Que tengan ganas de buscar oportunidades, de estar aquí un tiempo y cuando tengas estabilidad ir a una cosa mejor, porque esto no son chalets en la Moraleja, sino casitas pequeñas”, ha precisado.