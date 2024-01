Estimulación magnética transcraneal, ¿la solución a la depresión resistente?, en Mediodía COPE

Muchos hablan de ella como la epidemia del Siglo XXI, y sus cifras no son para menos. Más de 4.000.000 de personas en España sufren depresión y se calcula que 2 de cada 10, no responderá a los medicamentos o a la terapia.

"Sinceramente, lo llevo mal porque ves que esto para a ser para siempre y algunos médicos de los que he tenido me lo han confirmado que voy a necesitar medicación para siempre, eso me da más bajón que cuando me dijeron tiene depresión", contesta a la pregunta de ¿cómo lo lleva? Anabel, enferma crónica de depresión en Mediodía COPE.

Anabel todavía recuerda el día que le dijeron que va a estar toda su vida tomando pastillas para tratar su trastorno. Su depresión es recurrente y a pesar de tomar medicamentos, cada cierto tiempo, vuelve.

"Es una enfermedad que no es como cualquier otro tipo de enfermedad, que de repente te sueltan la bomba y te dicen, tienes esto. Tú progresivamente vas viendo que vas cayendo. Sí que es verdad que en el momento en el que te lo dicen lo que tú podías intuir choca un poco, pero es una cosa muy progresiva", le cuenta a Pilar García Muñiz.

44.000 casos anuales

Anabel es uno de los 44.000 casos que cada año se diagnostican en nuestro país como depresiones resistentes. El primer diagnóstico de depresión llegó cuando Anabel tenía 17 años; 10 años después, esta malagueña ha pasado por dos ingresos hospitalarios. A ellos llegó en situación extrema: en su cabeza estaba la idea de quitarse la vida.

"Justo antes de cada ingreso empecé a tener conductas que no eran adaptativas, me pasaba todo el día en la cama, solo me levantaba... y estaba ya pensando en suicidarme y ahí ya te ingresan directamente", confiesa.

El caso de Anabel con varias recaídas y cambios de tratamiento no es aislado.

Se calcula que entre un 20 % y un 40 % de los pacientes con depresión no responden a los tratamientos habituales. Para estos pacientes, la estimulación magnética transcraneal puede suponer un antes y un después.

Estimulación magnética transcraneal, ¿la solución?

No es una técnica nueva, pero sí que cada vez se emplea más en salud mental.

La doctora Isabel Martínez, coordinadora de la Unidad de Neuromodulación de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid, pionera en utilizar la estimulación magnética transcraneal, subraya que "es una técnica que consiste en estimular con una corriente magnética la superficie del cuero cabelludo de manera que se provoca un campo eléctrico mínimo sobre la corteza cerebral que hace como puerta de entrada para modular todas las redes neuronales que subyacen a los cambios que se producen durante la depresión".

"Se aplica sobre la superficie de la corteza prefrontal de manera superficial", un protocolo "que consiste en 30 sesiones, una sesión diaria con de una duración de 30 o 35 minutos y en un periodo de diez días podemos ver resultados significativos", explica la doctora a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Recalca la doctora Martínez que "el término de depresión resistente es controvertido, que a lo largo de toda la historia y actualmente la definición, más o menos por consenso, es aquella depresión que en el curso de un tiempo en el que se han puesto dos tratamientos farmacológicos y no ha habido respuesta, ya se considera resistente, para llegar a esta técnica de tercer nivel es cuando ya se han realizado otros tratamientos y la situación es más desesperante", explica.

¿Es efectivo, cuál es el balance? "Llevamos trabajando desde el año 2017 y los resultados son francamente buenos, estamos obteniendo remisión de los síntomas. Una de la característica de estas técnicas es que no es invasiva y los efectos secundarios son locales, algunas cefaleas por la tarde o algunos casos muy aislados de crisis en pacientes muy vulnerables. Por lo general, es una técnica con una gran aceptabilidad", aclara.

La aplicación de esta técnica también "se puede aplicar también para el TOC, para la depresión con ansiedad y para la adicción a la nicotina".