Españoles afectados por la huelga de refinerías en Francia: "Nos está viniendo bastante mal"

La casa rural que regenta Mario Lapuente, está situada en Albi en la región de Tarn a 70 kilómetros de Toulouse. Han tenido un buen verano en cuanto a clientes y esperaban tener lleno para las vacaciones escolares de otoño en las próximas semanas, vacaciones que aprovechan muchas familias para tomarse un respiro del día a día. Sin embargo, la huelga en las refinerías les está ocasionando ya cancelaciones.

"Tres clientes han anulado reservas porque no están seguros de poder llegar y volver después a casa. Han decidido posponer vacaciones y acudir en otro momento. A nosotros nos está viniendo bastante mal", reconoce Mario en Mediodía COPE.

Son clientes que vienen desde el norte donde están los mayores problemas de suministro en las gasolineras, "en el norte, la cosa está bastante peor que aquí; aquí, si no vas en hora punta puedes llenar el depósito con 30 litros. En el norte hay gente que incluso llega a las manos por poder llenar el depósito con gasolina".

En la zona de Albi ahora te puedes encontrar con "que tienes que esperar 10 minutos en hora punta, algo que no ocurría antes, pero es poco", aún así te puedes econtrar con lo que le pasó a Mario "un día necesitaba echar gasolina, estaba en reserva y me dio miedo, no pude echar en la primera, en la segunda tampoco y no tenía gasolina, a la tercera que llegué de milagro, pero por fin pude repostar". Sin embargo tiene clientes que no han tenido la misma suerte, "han tenido que ir hasta a cinco gasolineras para poder llenar el depósito".

La vuelta a la normalidad está lejos, de hecho, los sindicatos convocantes están llamando a una huelga general para el próximo martes 18 de octubre. Un órdago a las propias refinerías y al Gobierno de Macron que puede que nos les salga como desean porque como asegura Mario "la gente está cansada porque vas a la gasolinera y no tienes gasolina para ir a trabajar o llevar a los niños al cole".

Pulso entre los huelguistas, refinerías y Gobierno

Los sindicatos convocantes de la huelga, que ya se prolonga durante varias semanas, reclaman un aumento salarial del 10 %, dados los beneficios excepcionales de las petroleras, para recuperar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. En realidad esta movilización que ha llevado hasta las manos a ciudadanos para poder llenar el depósito de su coche es un conflicto laboral, cuenta la corresponsal en París de la Cadena COPE Asunción Serena "porque los sindicatos reclaman a las petroleras el reparto de beneficios entres sus trabajadores ante los buenos resultados empresariales".

Ante la falta de acuerdo, las refinerías también están jugando su papel, "Total ha presionado a su vez, publicando que el salario medio de sus trabajadores que es de hasta 5.000 euros y esto ha provocado la furia de muchos ciudadanos que tiene que hacer colas de horas para poder llenar el depósito", subraya la corresponsal de COPE.

¿Qué pasará el día 18? ¿Habrá apoyo masivo a la huelga general que quiere llevar a cabo la CGT, el sindicato que mantiene el verdadero pulso? La CGT ha elegido este día porque también habrá huelga de trenes, sin embargo como señala Asunción Serena, pueden conseguir el efecto contrario porque "ni la mitad de los ciudadanos apoyan esta huelga"; a ver si ahora el resto de sindicatos mayoritarios les siguen la estela a la CGT o no.













