Eduardo, a quien niegan el traslado a un hospital privado: “Quiero que me ayuden a tener mi vida de antes"

Eduardo Morais es un asturiano de 35 años que de un día para otro ha pasado de llevar una vida normal a ser completamente dependiente.

Su calvario comenzó el pasado 18 de agosto. Ese día se le bloqueó la mitad de su cuerpo. Sufrió una hemiplejia y además varios desmayos. Ingresó en la UCI y los médicos le diagnosticaron desconexión cerebral.

Le realizaron numerosas pruebas en el HUCA (Hospital Central Universitario de Asturias), en Oviedo, y viendo los resultados, los médicos solicitaron al Servicio de Salud del Principado, el SESPA, el traslado urgente de Eduardo a la Clínica Ruber de Madrid.

Este hospital privado es el único centro en España capaz de administrar la terapia que necesita. Mediodía COPE ha hablado con Eduardo Morais, que ha insistido en que no entiende esta postura de mantener la opción de la sanidad pública como única opción para su caso. “Ya han dicho sus médicos neurólogos que no había ningún hospital en el sistema de salud español que me pueda tratar” ha explicado.

La sorpresa para él y para su mujer, Patricia, con la que tiene dos niñas de 4 años y de 11 meses, vino cuando la administración denegó ese traslado. El argumento es que no podían derivar a un paciente que ingresa por lo público a un hospital privado.

Dice Eduardo que ellos no se plantean costearse el traslado y el ingreso en la Clínica Ruber porque consideran que la seguridad social debería hacerse cargo de un tratamiento de este tipo. De hecho, ha rechazado numerosas recaudaciones particulares para sufragar su estancia en la clínica madrileña:

El viernes, representantes del Principado de Asturias se reunieron con la mujer de Eduardo y le pidieron perdón por todo lo que estaba sucediendo. Y mientras sigue el embrollo administrativo, Eduardo sigue teniendo desmayos.

Hoy lunes se habían comprometido a darle una solución. Pero aún no ha sonado el teléfono de Eduardo y tampoco el de su mujer, Patricia.

El caso de Eduardo, en el que podemos estar cualquiera de nosotros en un momento determinado, nos lleva a formularnos una pregunta: ¿hasta qué punto estamos asegurados por ley para que nos trasladen de una comunidad a otra por motivos de salud si lo necesitamos?

Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho penal y negligencias médicas, ha explicado en Mediodía COPE, que la ley “establece que en los supuestos como los de Eduardo, de carácter vital, se puede acudir a la sanidad privada sin ningún problema”.