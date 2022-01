El drama de la okupación aumenta en 2021: “No se lo deseas a nadie. Eres invisible”

En nuestro país hay unas 100 MIL viviendas ocupadas. Cada día se ocupan 50, dos de cada tres en la provincia de Barcelona.Entre enero y septiembre de 2021 se ocuparon 13.389 viviendas. Un 18 % más que en los mismos meses del año anterior. Es un problema, que como decíamos antes, sigue creciendo y que detrás tiene muchas historias de familias que han visto como de la noche a la mañana alguien ha pegado una patada a la puerta de su casa, se han metido allí unos ocupas y te cuesta la vida misma echarlos y recuperar lo que es tuyo.

Son historias de muchísima impotencia y de muchísimo desgaste emocional, además de todo el jaleo burocrático que supone y también coste económico. Todo esto lo sabe bien Isabel Fernández.

El tío de Isabel murió en junio de 2020. Al fallecer, como no tenía descendencia el piso lo heredaron sus hermanos. Es decir, los tíos de Isabel. A día de hoy nadie de la familia ha podido entrar todavía en esa casa. ¿Por qué? Pues porque la persona que cuidaba al tío de Isabel, decidió quedarse allí. Y no sólo eso, sino que se llevó a sus hijos y a su pareja a vivir con él.

De esto hace ya un año y medio. Pero por fin, llegó la sentencia: los okupan se tienen que ir. “Es un problema que no se le deseas a nadie. Eres invisible”, nos ha contado Isabel.

Y, como ella, hay muchísimos casos más, como el que vamos a escuchar a continuación. El caso de una mujer que tiene miedo y que ha preferido que no digamos su nombre real, así que la vamos a llamar EMMA.

Sus padres pusieron en alquiler su piso en septiembre de 2018. En 2020 los inquilinos les comunicaron que no seguirían pagando porque no podían afrontar ese gasto. Pese a las facilidades que ofrecieron tanto los padres de Emma como ella misma, este matrimonio con sus hijos no se quiere ir.