Del zulo de Ortega Lara a convencer a un atracador, sonidos inolvidables de Antonio Herrero en Mediodía

En Marbella, Antonio Herrero encontraba el descanso, la paz de la vorágine de cada día, de lo frenético de la otra parte de su vida, la periodística.

Fue a Marbella, aquel puente de mayo de 1998, para hacer un paréntesis ya casi a punto de terminar la temporada, aunque la casta no le permitía descansar nunca. No cejaba de poner en práctica lo que mejor sabía hacer, y no era lo único, como cuenta de él, Luis Herrero, "todo lo hacía para ganar. Nunca le he visto perder ni el curso ni el partido ni la novia ni la costancia y la excepción, solo, a iniciativa propia. Nunca le he visto rendirse. Antes la muerte que la derrota".

Aquel puente de mayo se marchó a Barbecha, su refugio, su espacio, su casa en busca del descanso y la pausa, lo que no sabía era que iba al encuentro de un descanso inesperado.

En Marbella, Antonio disfrutaba de sus amigos, de la familia y de una de sus grandes pasiones, el buceo. Sus más allegados recuerdan que, ese 2 de mayo de 1998, Antonio quería meterse en el agua, aunque estaba indeciso. El día había amanecido feo, la temperatura no era buena, el agua no estaba bien y, la noche anterior, había cenado mucho.

Antonio, el hombre al que nada parecía asustar, cazador, deportista, fuerte como una roca, impetuoso se metió en el mar y se ahogó. Tenía 43 años. Si la muerte de cualquier persona con 43 años es una tragedia, imagina la conmoción que se vivió, dentro y fuera de COPE, al conocerse la noticia de que la mayor estrella de la radio del momento, el conductor de la hora de radio más escuchada del país, había muerto ahogado a los 43 años.

25 años después de su muerte le recordamos como uno de los periodistas de mayor olfato para la noticia, de una honestidad brutal, de una energía desbordante y una lealtad absoluta con los oyentes y con la verdad.

Antonio nació en Madrid el 5 de febrero de 1955. Se licenció en periodismo en la Universidad de Navarra y dio sus primeros pasos en la profesión haciendo prácticas en el Diario de Navarra y el Norte Deportivo de Pamplona. De ahí a ABC y después a Antena 3 de Radio hasta que llegó a la COPE.

Su carácter arrollador y su compromiso con el periodismo le convirtieron en líder indiscutible de la radio en España. Su ímpetu, y sobre todo, su independencia, le granjearon grandes amigos y enemigos acérrimos. Siempre pendiente de la noticia, de contarla con honestidad, y de permitir, además, la participación en su programa a todos los colores del panorama político.

Podemos contar por decenas los momentos emocionantes que vivimos con Antonio Herrero en la antena de COPE. Uno de los momentos más recordados en su trayectoria en COPE sucedió el 7 de julio de 1997. Aquel día, Antonio visitó el zulo en el que Ortega Lara había permanecido secuestrado más de 500 días.

Cumplidos los 25 años de su muerte, el recuerdo de Antonio Herrero sigue estando muy vivo entre nosotros. Su aportación a la radio fue mucha y muy especial. Una de las voces más importantes de la radio española.

Rodeado de polémica, con un estilo muy personal y un olfato para detectar lo que iba a ser noticia, excepcional. El 30 de abril de 1998, sin saber que sería su último programa de radio, se despidió por última vez de sus oyentes en antena. Y, paradójicamente, le pidió precaución en la carretera. 25 años de la muerte de una de las voces más importantes e influyentes de la radio de los años 90.

