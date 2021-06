La decisión de la segunda dosis

Esta semana España va a recibir 1,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Según los cálculos del Gobierno, deberían ser suficientes para vacunar a todos los que quieran repetir con el vial de esta farmacéutica. Pero veremos si son suficientes.

Porque la preferencia de este laboratorio es masiva, por parte de los trabajadores esenciales como maestros, policías o farmacéuticos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que la piden de nuevo.

Y eso a pesar de que el Ejecutivo desaconseja la segunda dosis de AstraZeneca. Parece que atienden más que a la Agencia Europea del Medicamento, que recomienda no mezclar.

De cualquier modo, la decisión de cuál ponerse les cogió a todos por sorpresa. Es lo que le pasó a Silvia: “Todo este tiempo yo he estado tranquila. Pensando que las autoridades estarían tomando la decisión pertinente, que ellos eran los que iban a decirnos si nos iban a poner la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. Pero la sorpresa fue que tengo que tomar yo la decisión”.

Es Silvia. Tiene 52 años, es profesora de primaria en el colegio Santa Cecilia de Cáceres. Recibió la primera dosis de AstraZeneca hace un par de meses. Cuando supo que ella debía decidir por qué vacuna decantarse, estaba hecha un mar de dudas: “Un día pensaba, me voy a poner la de Pfizer, porque me da un poco de miedo la de AstraZeneca por los trombos. Otro día pensaba me voy a poner la de AztraZeneca porque no quiero mezclar vacunas. Otro día pensaba pues no me pongo ninguna y ya dentro de unos meses me pongo la que sea”.

Así que para encontrar una solución, ha pedido consejo a dos amigas farmacéuticas. Y así, con estas opiniones, Silvia se ha decantado por ponerse AstraZeneca en la segunda dosis. Pero considera que ni ella, ni alguien que no sea médico, están capacitados para tomar una decisión como esta.

Nos vamos al caso contrario, al de Marta Retamar. Tiene 27 años y es farmacéutica en Madrid. Ella recibió la primera dosis de AstraZeneca, y ha optado por la segunda de Pfizer. Es una de las 600 personas que forman parte del estudio CombiVac para probar la eficacia de mezclar viales. Nos ha dicho: “Con la de Astra tuve 40 de fiebre y con la de Pfizer nada. A mí me daba reparo porque no estaba realmente probada”.

Dos ejemplos de la difícil tarea de escoger la segunda dosis de la vacuna.