El tweet de una hija impulsa le negocio de restauración de sus padres

Hoy en Madrid se van a aplicar nuevas restricciones para la hostelería. A las nueve de la noche tiene que bajar el cierre y quien lo haga en cada negocio lo hará con preocupación.

Podemos situarnos en cualquier punto del mapa en España, da igual, el sector está en condiciones muy complicadas esté donde esté situado.

Por ejemplo, en Asturias, sólo está permitida la apertura de terrazas en los CONCEJOS cerrados de forma perimetral… esto es: Avilés, Corvera, Castrillón, Llanes, Gozón o Oviedo entre otros. Precisamente, en la capital de la comunidad está la Casa del Gaiterin, un restaurante familiar con espacio para algo menos de 40 personas en su terraza.

Con tan solo 19 años, Carlota, hija de los dueños, ha hecho todo lo posible para ayudar a sus padres. Por eso, ha hecho un llamamiento a través de Twitter para que la gente conozca el negocio. Y el resultado que ha conseguido es que en pocos días, personas de todas partes de España han prometido acudir cuando pasen por la zona.

En su tweet, publicó varias fotos del restaurante y este texto: “Hola! Mis padres tienen un restaurante y en la situación en la que nos encontramos me gustaría darles un poco de difusión para que gente que no lo conozca tuviera la oportunidad, porque creo que merece la pena y no solo por la comida”.

Carlota ha hablado con Mediodía COPE y ha explicado que nunca pensó que su publicación tuviera tanta respuesta una vez publicado. “Todas las respuestas eran muy positivas y de ánimo”, ha explicado.

El restaurante de los padres de Carlota está en San Claudio, Oviedo. Ella se ha encargado de contar cuál es la situación actual del negocio: “Es un sitio muy bonito que tiene dos terrazas y un parque pequeño para los niños. Ahora debido al COVID el parque está cerrado y las medidas actuales solo permiten a la hostelería abrir las terrazas”.