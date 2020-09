Antonio Herraiz:"En la carrera de la vacuna hay que tener más cautela para no crear falsas expectativas"

La carrera para conseguir la vacuna contra el coronavirus sigue superando fases. Hay proyectos muy avanzados como el de la universidad de Óxford y el de la farmacéutica Moderna, en EEUU.

En España se está desarrollando también un ensayo que hoy nos ha llevado hasta el hospital de Valdecilla, en Santander. Allí se ha comenzado a vacunar a los voluntarios que participan en este experimento. Ana tiene 54 años, es profesora de Inglés y cuando escuchó que necesitaban voluntarios para el ensayo no lo dudó. Se lo ha contado en Herrera en COPE: “Con ganas, con ganas, nerviosa no, emocionada.Vi que pedían voluntarios y me presenté”.

Hoy se han administrado las primeras dosis en Santander mañana será el turno de los dos hospitales de Madrid que participan en el proyecto. Los ensayos durarán entre 4 y 6 meses. Los expertos insisten en que no es bueno hablar de plazos y nos siguen pidiendo mucha cautela para no generar falsas expectativas.

Al margen de la crisis del coronavirus, hoy por Herrera en COPE ha pasado el líder del PP, Pablo Casado. Desde que saltara el caso Gürtel no se recuerda un periodo de tranquilidad en este partido. Cuando creen que atisban cierta serenidad, zas, otro contratiempo. Y en esas están ahora, con el caso Kitchen rodeándoles.

Si se confirma que desde la cúpula de interior con Fernández Díaz al frente se urdió una operación con fondos públicos para expiar al ex tesorero Bárceas estaríamos ante un escándalo mayúsculo. Y por eso ha dicho hoy Casado que caerá quien tenga que caer. Pero cuando ve que el PSOE quiere acorralar al PP con este asunto, el líder de la oposición contesta: “Que yo no voy a pasar ni una, ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y por supuesto dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular”.

En esto no vale el “y tú más”, pero no, en el PSOE y en Podemos no están para dar muchas lecciones en la lacra de la corrupción.