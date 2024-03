Capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo, Rodrigo Tuero Sala, en Mediodía COPE

El mundo y, en especial los estadounidenses, mira este martes a Baltimore, una de las principales ciudades del estado de Maryland donde un carguero chocaba contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, uno de los puentes más transitados de esta ciudad de la costa este de los Estados Unidos.

El accidente ha tenido lugar hacia las 01:30 hora local (05.30 hora europea), cuando el carguero "Dali" choca contra ese puente construido en 1977 provocando su derrumbe en minutos como si fuera un castillo de naipes.

Consecuencia del accidente, siete personas siguen desaparecidas. Hasta el momento solo han sido rescatadas dos personas, una de ellas se encuentra en estado grave y la otra era localizada en buen estado. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar a los desaparecidos y evitar que sean víctimas de hipotermia ante las bajas temperaturas del agua del río Patapsco.





Las incógnitas en torno al grave accidente

El puerto de Baltimore, uno de los más grandes y con más tráfico del planeta, ha sido cerrado hasta nueva orden, pero sí siguen operativos los camiones de carga y descarga.

Aunque todavía se desconocen las causas de lo sucedido, la Policía de Baltimore no ve indicios de ataque terrorista o de un suceso intencionado. El FBI forma parte de la investigación abierta, pero esto no implica que haya indicios de ataque terrorista.

La agencia federal encargada de investigar los accidentes de transporte, NTSB, investigará qué problemas o fallos han llevado a este grave accidente.

En Mediodía COPE, el capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo, Rodrigo Tuero Sala, asegura que las causas que provocan "estos accidentes son multifactoriales, no suelen ser por una única razón. Pueden ser por una cadena de errores o porque en un momento dado varias consideraciones que no se tuvieron en cuenta durante los análisis de riesgo confluyeron en un mismo punto en el espacio y en el tiempo. Es pronto para decir algo de forma categórica, pero se ve que el barco se queda a oscuras en los instantes previos, el barco llevaba una buena velocidad, iba en rumbo estable y de repente tiene un desvío que lo lleva directamente al pilar. Se me ocurren varias razones y varias soluciones que quizá no habían barajado las autoridades portuarias de Baltimore y que deberían considerar para la próxima vez".

¿Es fácil perder el control de un buque de estas características? "Depende, los buques mercantes suelen llevar sistemas redundantes, pero muchas veces los criterios de mantenimientos se rigen por criterios económicos buscando componentes genéricos en vez de los originales, por desgracia es algo bastante habitual; también hay que ver las ordenanzas del puerto, por qué barcos de ese porte pasan por un sitio tan angosto sin la asistencia de un barco remolcador, por qué llevaba esa velocidad bastante elevada, menos 9 nudos de velocidad... Hay muchos aspectos interesantes que hay que considerar", apunta el capitán Tuero.

Otro detalle llamativo sobre el que el marino llama la atención es el puente, "que está hecho en 1978 y no es hasta 1996 hasta que no se empiezan a botar barcos contenedores de este tipo, con 20 años de diferencia es muy difícil de predecir qué tamaño de buque pueden pasar. A mayor tamaño de buque mayor masa, menor margen para desviarse y más tiempo para intentar detenerlo con carácter de emergencia. En las fotos se ve que el barco tiene las anclas tiradas, intentaron pararlo de emergencia, pero no llevaba barcos remolcadores de escolta..., están confluyendo distintos factores ajenos a lo que podía ser la propia pérdida de energía del barco", concluye el capitán de la Marina Mercante y práctico, experto en circunstancias complicadas como la ocurrida en Baltimore esta pasada madrugada.