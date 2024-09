Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, exiliado en España: "No queremos a Edmundo como un mártir"

Uno de los nombres más sonados últimamente es el de Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial de la oposición venezolana. Se ha visto obligado a abandonar el país después de "presiones, coacciones y amenazas", como él mismo ha explicado en un mensaje de audio.

Este funcionario retirado de 75 años fue elegido candidato de la Plataforma Unitaria Democrática para las elecciones del pasado 28 de julio. Desde entonces, González Urrutia ha sido citado a declarar por la Fiscalía hasta en tres ocasiones, después de que denunciara fraude electoral y publicara varias actas electorales.

Esos documentos, recabados por testigos y miembros de mesa en las votaciones, le daban a él la victoria en lugar de a Nicolás Maduro... La semana pasada se ordenó su detención al no presentarse a declarar.

Se le acusa también de supuestos delitos de forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación. Ha permanecido más de un mes refugiado en la Embajada de Países Bajos en Caracas, antes de ocultarse en la residencia del embajador español y poner rumbo a España.

es el Último exiliado, pero no el primero

González Urrutia es el último exiliado político que deja el régimen de Maduro y se incorpora así a una larga lista en la que destacan nombres como Leopoldo López, Julio Borges y Antonio Ledezma.

Ledezma fue alcalde de Caracas durante más de seis años, hasta el 19 de febrero de 2015, cuando fue detenido en su propia oficina. Estaba acusado de estar participando en un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

Estuvo recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y después en su domicilio un tiempo total de 1002 días. El 17 de noviembre de 2017 consiguió huir de su casa. Tras más de 15 horas de viaje por tierra llegó a Colombia y un día después acabó en Madrid, donde reside actualmente.

Antonio ledezma en mediodía cope

Jorge Bustos y Pilar Cisneros han podido hablar con Antonio Ledezma en 'Mediodía COPE' sobre su situación y la de Edmundo González Urrutia: "Es ese dolor de patria que se activa cuando uno pisa territorio extranjero, sabiendo que hay una incertidumbre de por medio. Nos invade una melancolía, una nostalgia, que tenemos que saber dominar para ponerla al servicio de la tarea que tenemos que cumplir".

Como ha contado, ha podido hablar con González Urrutia : "Tuvimos un intercambio de mensajes ayer. Él está recuperando su serenidad, porque no ha sido fácil en medio de esta andanada en la que se ha visto envuelto".

Ha explicado que "contra Edmundo González Urrutia, Maduro ha desatado una persecución en caliente. No ha habido cosa que no haya inventado para tratar de justificar la orden de captura y tratar también de eliminarlo, sacarlo del radar, porque así actúa la dictadura de Venezuela, no tiene ningún tipo de miramiento al momento de tratar de eliminar a los que somos disidentes, a quienes discrepamos".

¿En qué se diferencia esta salida de las demás?

La principal distinción que hace Ledezma tiene que ver con que "es el presidente electo". "Esa es una caracterización que le da relevancia al hecho que protagoniza Edmundo González. Él lo hace con la mediación del gobierno de España".

Como desarrolla el exalcalde de Caracas, "esto para Maduro es una derrota, porque ha tenido que ponerse al descubierto de la persecución que está llevando contra Edmundo González y que es de tal magnitud, peligrosidad y riesgo que ha tenido que mediar el gobierno de España para protegerlo y esperamos que también lo haga la Unión Europea".

Continúa hablando acerca de su caso: "yo me tuve que fugar porque yo estuve más de mil días preso. Tuve el beneficio de una sola audiencia. Las demás las suspendían al argumentar que no había patrullas para trasladarme o que las patrullas no tenían gasolina, cosas realmente absurdas para mantenerme privado de mi libertad. En mi única audiencia pidieron para mí 26 años de prisión, acusándome de traición a la patria".

Una de las cosas que ha dejado claras es que "no queremos a Edmundo como un mártir". Y continuaba contando que "Maduro cree que se quita de encima a Edmundo y lo que va a tener ahora va a ser un Edmundo encima de las figuras internacionales, hablándole al mundo entero en su condición de presidente electo de la tragedia de Venezuela".

Explica que, de esta manera, puede entrar en acción "el binomio de Edmundo y María Corina". Según él, "van a repartirse las tares: Edmundo fuera encabezando la 'Venezuela del destierro' que integramos casi 9 millones de venezolanos y María Corina dentro en pie de lucha resistiendo con los venezolanos que están allá, impidiendo que Maduro haga de Venezuela una gigantesca cárcel donde los tiene encerrados".

¿El regreso de Edmundo para enero es posible?

Sobre esta posibilidad, Antonio Ledezma ha concluido que "había cosas que parecían improbables, como por ejemplo que hiciéramos las primarias. Algunos ven como muy difícil que Edmundo seguramente llegue al 10 de enero, pues lo vamos a lograr. El esfuerzo que estamos haciendo no es solo para recuperar la democracia en Venezuela, es para recuperar la democracia de las Américas".