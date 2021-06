Antonio Herraiz: "No es casualidad: tendremos indultos y el fin de las mascarillas la misma semana"

Lo ha ido adelantando por fascículos, pero sin concretar y hoy Pedro Sánchez ha puesto fecha concreta. Desde el sábado 26 de junio no será obligatoria la mascarilla en España al aire libre. Si no la llevas, ya no te expondrás a una sanción. Tampoco ha concretado mucho más, porque no conocemos la letra pequeña sobre cómo se van a gestionar eso en espectáculos, al aire libre, si será obligatoria la mascarilla en los estadios de fútbol o en los conciertos.

Nadie tenía duda de que era un anuncio que se reservaba el presidente. Y lo ha hecho en Barcelona donde el Pedro Sánchez le ha puesto literatura: “Nuestras calles, nuestros rostros, recuperarán en los próximos días o aspecto normal, quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y de la socia catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España”.

Es un anuncio esperado para el que los médicos y científicos siempre han pedido prudencia. En Reino Unido o en Israel tomaron la decisión con el 50% de su población con la pauta completa. En España, hay inmunizados cerca de 14 millones de españoles. La población general celebra el fin de las mascarillas al aire libre, médicos como el epidemiólogo Quique Bassat, del Instituto de Salud Global de Barcelona, pone algún pero: “Desde mi punto de vista personal, yo creo que hemos corrido un poquito demasiado, y una cosa han sido las ganas de quitárnoslas, que todos la tenemos, las compartimos y otra cosa si es el momento epidemiológico adecuado para hacer esto y todavía creo que no lo es”.

Ahora hay que esperar a la reacción de las comunidades autónomas. El Gobierno tiene que cambiar la ley que aprobó en marzo de este mismo año. Andalucía cree que es precipitado y Valencia que espera a conocer más detalles. Otras como Murcia apuntan que es una decisión que toma toma Sánchez para tapar los indultos, que por cierto se van a autorizar previsiblemente también la semana que viene. Ha hecho coincidir el fin de la obligación de la mascarilla con el de los indultos.





Y luego está Cataluña. Desde el Gobierno de la Generalitat contestan que una vez más se enteran por la prensa y que Sánchez hace un anuncio sin consensuarlo con las comunidades autónomas y sin ofrecer detalles.





Hablando de los indultos, medida de gracia que hoy ha vuelto a defender en Barcelona Pedro Sánchez. Ha sido ante los empresarios del Círculo de Economía. Los mismos que salieron huyen tras la que se montó el 1 de octubre y que ahora apuestan por los indultos. En ese foro. Y justo antes de anunciar lo de las mascarillas, Sánchez ha hablado de recuperación económica y optimista es poco. Se ha mostrado casi exultante: “Antes que optimista, prefiero ser prudente, y aún así desde la prudencia y según los indicadores que estamos teniendo desde el punto de vista del desarrollo económico, quiero trasladarles un convencimiento profundo y es que esta vez los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos, España va a superar todas sus previsiones”.

Hasta que llegue ese escenario de crecimiento, que viniendo de donde venimos se va a producir, muchos españoles se han quedado por el camino. Y hay dos elementos que hacen más difícil el día a día. Uno es el recibo de la luz, que sigue disparado. Otro el precio de los carburantes, que sigue al alza. En los últimos siete meses la gasolina acumula una subida del 19% y el gasoil del 21%. De media, tienes el litro de gasolina a 1,37 y el del gasoil a 1,23. Esto habría que recordárselo al presidente cuando se pone el traje de optimista.