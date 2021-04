Antonio Herraiz: "Aquí todos siembran dudas y todavía nos piden confianza en las vacunas"

Las dudas sobre AstraZeneca y el inquietante veredicto de la Agencia Europea del Medicamento sobre esta vacuna multiplican a esta hora las preguntas. Primero vamos con las certezas, que viendo los cambios y bandazos que están dando en el plan de vacunación, no serán definitivas.

Es seguro que, en este momento, Sanidad ha paralizado la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. ¿Qué implica esto? Que las personas entre 55 y 60 que estaban citadas tendrán que esperar hasta que les llegue de nuevo su turno con el preparado de otra farmacéutica.

Pero aquí hay un problema añadido. En España hay 2.154.000 personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. De ellas, apenas un centenar con las dos dosis. ¿Qué pasa con todos esos profesores, policías, guardias civiles que tienen menos de 60 años y que solo han recibido una dosis? Atentos por que son más de dos millones. A esta hora están en un limbo. Sanidad estudia, pero de momento, no concreta, varias posibilidades. Opción 1. Que aquellos que han recibido una sola dosis y tengan menos de 60 años ya no reciban la segunda. Es decir, que consideren por finalizado el tratamiento. Opción 2. Que se les pueda poner una segunda dosis de otra marca diferente a AstraZeneca. Ninguna de las dos opciones está contemplada en los ensayos. Sin la segunda dosis se pierde efectividad y no se ha estudiado conjugar dos preparados diferentes.

Un tremendo disparate que viene marcado por una resolución de la Agencia Europea del Medicamento nada tranquilizadora.

Si la vacuna es segura, como insisten desde el propio organismo y ratifican la mayoría de expertos, si el beneficio es infinitamente superior a un riesgo muy puntual insignificante, ¿por qué siembran dudas? Estamos hablando de entre uno y dos casos de trombos por cada millón de dosis. ¿Y esta es razón para paralizar la vacuna? Para el presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, el doctor Rodrigo Rial, no es una razón de peso. Se lo ha dicho a Carlos Herrera en Herrera en Cope: "Desde luego la Agencia Europea del Medicamento dice que no se paralice la vacunación con AstraZeneca, desde luego el beneficio es muy superior al riesgo. Si alguien ha recibido una dosis puede recibir la segunda".

Esta es una opinión mayoritaria entre los expertos, también en la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de sembrar dudas. Y lo que tiene que hacer Sanidad es concretar. Si amplía la vacunación con AstraZeneca a partir de los 65 y qué pasa con la segunda dosis para los que ya han recibido la primera.

¿Y qué pasa en Castilla y León? Ayer te contamos que la vacunación con AstraZeneca había quedado paralizada hasta el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Esta tarde retoman las inyecciones. La recomendación es que no acudieran a los centros de vacunación masiva hasta la tarde. Pero al menos un centenar de personas, muchos venidos de pueblos lejanos, se han presentado en el Auditorio Miguel Delibes. Ha sido el caso de María del Mar y Valeriano, que sí les han vacunado: "Pues mira, estaba mi hija en casa y nos ha podido traer, ¿si no a ver...? Lo tengo pero para esta tarde, allí no hay autobuses ni nada para venir por la tarde, el horario es muy malo, claro".

Aquí hay una vertiente política que es para analizar y para que den muchas explicaciones. Porque la Consejera de Salud de Castilla y León, que es de Ciudadanos, asegura que la ministra le dio el visto bueno, luego recibió la reprimenda de la vicepresidenta Carmen Calvo y algunas fuentes han contado a COPE que fue una decisión unilateral sin contar si quiera con el visto bueno del Presidente de la Junta de Castilla y León.