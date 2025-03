La alcaldesa de Torrent, ante la previsión de fuertes lluvias, en COPE: "No duermes pendiente de los dos barrancos, el del Poyo y el de la Horteta"

La Comunidad Valenciana continúa en alerta naranja (riesgo importante) por fuertes precipitaciones, hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Alerta naranja que también está activada en zonas de Andalucía como Almería, mientras que otras seis comunidades están en amarillo, también con riesgo por fuertes y abundantes precipitaciones pero inferiores a las que pueden caer en Valencia y Andalucía, tal y como alerta la Agencia Española de Meteorología.

En la Comunidad Valenciana más de medio millón de alumnos de 281 localidades, incluidas las ciudades de Valencia y Castellón, están sin clase. Y hay un punto en concreto del que estamos muy pendientes que es la ciudad de Torrent, que es el quinto municipio de la Comunidad Valenciana, donde confluyen el Barranco de la Horteta y el tristemente conocido ya Barranco del Poyo, por la terrible dana ocurrida el 29 de octubre de 2024.

Según las previsiones, la Comunidad Valenciana se enfrenta esta tarde y mañana jueves a lo peor de esta borrasca.

¿Cuál es la situación que se está viviendo en Torrent en este momento? "Ayer no llovió prácticamente nada, hoy sí. Estamos controlando nuestros pasos subterráneos, los pasos de los accesos rurales y también los dos barrancos que nos atraviesan. Y la verdad es que, en estos momentos, es esa situación de intranquilidad que no duermes por la noche, sinceramente, pendiente de lo que nos va trasladando la Policía Local. Esperando un poco a ver cómo va evolucionando la situación y cómo transcurre tanto lo que queda del día de hoy miércoles como mañana, que se prevé que se mantiene en esa alerta naranja", muestra así su intranquilidad y temor la alcaldesa de la localidad valenciana, Amparo Folgado, en Mediodía COPE.

"Necesitamos un protocolo para que todos tomemos las mismas medidas"

Los alcaldes de las zonas afectadas por la dana siguen pidiendo con urgencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en este caso, que haya un plan de limpieza para esos barrancos que están fatal y que siguen siendo un peligro porque pueden volver a desbordarse ante las lluvias previstas para las próximas horas.

Limpieza pendiente como reclama la alcaldesa de Torrent, "el trabajo que hay que hacer es enorme, porque la peligrosidad ahora se encuentra en que el barranco ha triplicado su tamaño, los taludes muchas veces no existen y el hondo del barranco ha subido. En una situación de precipitación fuerte, la capacidad del agua de desbordarse es mucho más elevada porque no tiene ese fondo que tenía anteriormente. Pues eso es una labor que hay que tenerla en un proyecto muy claro y, además, actuando ya".

No es lo único que falla, también hace falta un sistema de alertas y de medición mejorado para estos casos que lo está pidiendo los alcaldes con insistencia. "Lo que quiero es que haya un sistema en el cual se pueda medir la subida de los caudales y se den esas aplicaciones que lleguen a los diferentes, tanto ayuntamientos como entidades que se hacen responsables y que tengamos todos un protocolo de actuación claro en situaciones como estas o similares. Además, creo que después del día 29 todos tenemos que aprender de lo que ha sucedido y tomar las medidas para un futuro y digo protocolo porque no todos los ayuntamientos el día 29 tomamos las mismas medidas y cada ayuntamiento y cada alcaldesa o cada alcalde tuvo que decidir un poco más o menos qué iba haciendo sin saber lo que iba a pasar porque no teníamos ninguna conciencia de lo que iba a pasar, para nada", reclama Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent que sufrió la pérdida de 11 ciudadanos por la dana y que está en plena restauración para recobrar la "normalidad" perdida aquella trágica tarde del pasado mes de octubre.