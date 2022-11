El agresor de Antonia ya se ha beneficiado de la ley del 'sí es sí':"Vuelvo a estar en sus manos, desamparada"

Nadie de la Administración, nadie del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, nadie de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de la juez Victoria Rosell -que sí ha hablado ante los medios de comunicación para pedir, exigir, que no se informe de los casos que se están beneficiando de las rebajas de penas por la aplicación de la ley del 'Solo sí es sí'-. Nadie se ha puesto en contacto con Antonia para, al menos, apoyarla, darle un halo de esperanza después de conocer que su violador, su agresor sexual y maltratador, que además es su exmarido, va a salir a la calle tres años antes de lo previsto.

Este hombre, que violó a Antonia mientras la amenazaba con un cuchillo cuyo filo medía 20 centímetros, es de los primeros que se ha beneficiado de la reducción de la pena ante la vigencia de la ley Montero.

Antonia agradece que algunos medios de comunicación nos estemos preocupando por ella, por darle voz. "Nadie, nadie se ha preocupado por mí en ningún momento. Mi única ocasión sois vosotros los medios de comunicación que me estáis apoyando", dice en Mediodía COPE a Pilar García Muñiz después de contarla que se siente "destrozada, desamparada, no hay explicación en esto. Hemos luchado durante tres años, lo hemos ganado todo, pero en tres días ha recuperado todo lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado a él".

Antonia se enteró por la radio, "por las noticias de lo que estaba pasando, llame a mi abogada y le dije, ¿no nos tocará a nosotros? Me dijo 'no creo', pues mira, la primera. Cuando escuché la noticia, me quedé sorprendida, no sabía, ¿esto es verdad y más con una ley que ha salido de una mujer?"

Una ley que no está cumpliendo con el fin que dice su impulsora, la ministra de Igualdad, "a mí no me ha favorecido ni me protege en absoluto, todo lo contrario, me pone más en sus manos. Y recurrir..., en mi caso no voy a poder", por ello, Antonia, dice a los impulsores, a los redactores de la ley que “no hay palabras, solo que cuando redacten algo que piensen antes porque tienen familia, tienen mujeres, hijos. Los demás tenemos derechos. Yo vivía, era feliz y me han devuelto al pozo del que por fin había logrado salir”.

Porque esta granadina que sigue viviendo en la misma casa en la que su exmarido la agredió sexualmente en 2020, estaba consiguiendo superar aquel día de terror, "lo iba superando y he vuelto a tener las noches sin dormir, la ansiedad, volver a vivirlo desde el principio y yo ya no puedo. Tengo miedo, sabe dónde trabajo, dónde vivo, dónde está mi familia y tenemos una hija en común".

Los hijos, los otros damnificados, como en este caso, también vuelven a ser víctimas. ¿Qué dice ella?pregunta Pilar a Antonia que responde serena "ella está preocupada por mí, pero quiero que se centre en sus estudios, no quiero meterla en esto", concluye.