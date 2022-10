Abogado de la familia de Juana Canal, sobre la confesión del asesino: "Ha tenido 20 años y ha estado callado"

Jesús, que fuera novio de Juana Canal en el momento de su extraña desaparición en 2003, se ha derrumbado en uno de los interrogatorios de la Guardia Civil y ha confesado a los agentes que enterró el cadáver de Juana en la finca de Navalcruz (Ávila).

Jesús, feriante de profesión, fue detenido este miércoles después de que el dispositivo de búsqueda hallara hace unos días más restos óseos en el mismo paraje de Ávila donde se localizaron otros huesos en 2019.

El hombre fue arrestado cerca de Torrejón de Ardoz y se le trasladó a la finca de Ávila cercana al lugar donde aparecieron los restos en un dispositivo conjunto de Policía Nacional y la Guardia Civil. Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press confirmaron que en las batidas en la zona de Navalacruz se habían encontrado restos óseos, pendiente de análisis, pertenecientes a un fémur y la cadera.

Además, la jueza que investiga el crimen de Juana autorizó el pasado septiembre un pinchazo telefónico para controlar las conversaciones de la expareja de la víctima.

El culpable por fin se va a sentar en el banquillo

En Mediodía COPE, el abogado de la familia de Juana, Juan Manuel Medina que aún no tenía la confirmación oficial de esa confesión, si de forma extraoficial reconocía que desde el momento de la detención, el autor confeso de la muerte de Juana se había mostrado colaborador, pero reprochaba que no lo hubiera hecho antes, “lo normal es que se derrumbara y acabara confesando, pero ha estado 20 años ocultando un cadáver, por lo que no era descartable que mantuviera el silencio y la menta fría".

El abogado de los hijos y la hermana de Juana Canal lamentaba que estos hayan estado dos décadas viviendo con angustia por no saber su paradero, "los hijos huérfanos, una hermana que han estado sin saber que había pasado en 20 años, pues sí están contentos porque se va a hacer justicia y el autor de la muerte se va a sentar en el banquillo".