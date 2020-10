El debate sobre la ley de educación será sin comparecencias parlamentarias

Hablamos de Educación, algo que atañe a cada unos de los españoles con hijos o profesionales relacionados con la enseñanza. En concreto del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la “ley Celaá”.

La última información es que los partidos que forman el Gobierno han impuesto que en la tramitación de esta ley educativa por primera vez se excluya al sector de la enseñanza. Según se votó ayer en el Congreso, no va a haber comparecencias. Y en democracia, y después de haber aprobado siete normas, es la única vez que ocurre.

Es decir, se trata de la gestión educativa de un país, sin la opinión del propio sector educativo, para entendernos.

¿Cómo se va a alcanzar un pacto educativo sin la participación de uno de sus grandes componentes?

La pregunta se la hemos trasladado a Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Él estuvo en el Congreso en 2017 en una comisión para alcanzar un pacto educativo.

Alfonso ha reconocido la decepción ante esta falta de consenso. Ha dicho: “Cuando una ley tiene mil ciento y pico enmiendas, y se va a intentar retocar cada párrafo, hay que tener muy en cuenta las consecuencias de cada línea que se toca en una ley, y para eso es muy prudente escuchar al sector y ver las implicaciones que tiene cada una de esas pequeñas cosas. Porque sino se puede acabar convirtiendo la ley en un engendro modificando cada párrafo según multitud de enmiendas que se han presentado” .

Lo que más le preocupa de esta “ley Celaá” es que “permite a las autoridades educativas de cada consejería establecer una planificación que no tiene porqué tener en cuenta la demanda real que hay de las familias de las escuelas que solicita. Lógicamente nosotros no pretendemos que se haga una escuela cada uno a su gusto, pero sí pretendemos que una planificación no puede cerrar aulas educativas, aulas concertadas que estén llenas de alumnos para así llenar otras aulas públicas que no estén llenas”, ha explicado Aguiló.

Se ha referido también al número de repetidores de curso, y le parece que “es excesivo respecto a la media europea, y además hay experiencia de que repetir curso no es una buena solución, pero desde luego la solución no es anunciar que se pasa curso con asignaturas suspensas, porque entonces habrá alumnos que desde el primer día dejarán asignaturas sin estudiar”.

Y así avanza el debate de esta ley tan importante, sin que estén presentes todas las partes involucradas en ella.