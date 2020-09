Enrique López, en COPE: “Si no restringimos la movilidad, seguirá aumentando el uso de UCIs y los fallecidos"

El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha confirmado en 'Mediodía COPE de Fin de Semana' que los controles, que se van a realizar en las 37 zonas que desde la próxima medianoche van a ver restringida su movilidad para frenar el gran número de casos de coronavirus, van a ser aleatorios.

Controles que “en las próximas 48 horas van a ser controles meramente informativos, se va a explicar la orden a los ciudadanos, se les va a explicar cuáles son las restricciones y cuáles son los documentos que pueden acreditar la justificación del movimiento que permite no someterse a esa restricción que establece la norma. Pasadas estas primeras 48 horas, habrá controles aleatorios que se establecerán en algunas zonas - salidas de metro, paradas de autobuses o algunas calles-, controlando un poco el perímetro, pero siendo conscientes de que es imposible colocar un policía en cada calle, un policía en cada puerta, un policía en cada casa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un control policial, pero que evidentemente, confiamos el cumplimiento de la norma al alto grado de responsabilidad de los ciudadanos. Sin esa responsabilidad es imposible que podamos hacer cumplir la norma, teniendo en cuenta que el fin de la norma no es generar ningún tipo de inconveniente a los ciudadanos sino proteger su salud, proteger su salud y salvarles de los contagios que en esas zonas se producen de manera tan intensa y en suma evitar muertes” asegura el consejero madrileño.

¿Cuántos controles van a haber a diario y cuántos policías van a estar destinados a esos controles? “Es una cuestión de los responsables policiales y técnicos en la materia. En Madrid, la Policía local de Madrid con la colaboración de la Dirección General de Consejería de Interior, y en los pueblos las distintas policías locales, Policía Nacional y en Humanes, la Guardia Civil. En estas reuniones se definirán el número de efectivos que se puede dedicar a cumplir estos objetivos. Pero insisto en que es fundamental llamar a la responsabilidad y entender que lo que queremos es que las personas permanezcan en sus áreas básicas de salud, que interrelacionen lo menos posible durante estos días y que esto se traslade al resto de la Comunidad de Madrid. Estamos en un momento crítico y tenemos que evitar al máximo los contactos y protegernos”.

No se va a confinar ni Madrid ciudad ni toda la comunidad

Si los casos siguen aumentando, ¿aumentarán los controles? “Estamos ante una realidad dinámica y cambiante. Evidentemente la progresión de los contagios va a determinar la adopción de medidas, no solo más intensas en cuanto al control de esta orden sino incluso más restrictivas. La autoridad sanitaria confía en que si se cumpliera de una manera muy importante esta orden en quince días podríamos empezar a doblegar la curva de contagios en esas zonas y de forma, absolutamente paralela, en el resto. No podemos movernos en el terreno de la especulación, cada semana es diferente y lo que hay que pedir a la población es responsabilidad. Si no se restringe la movilidad, la presión hospitalaria seguirá aumentando, seguirá aumentando el uso de UCIs y seguirá aumentando el número de fallecidos y esto no podemos permitirlo” responde el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Enrique López ha descartado el confinamiento de la ciudad de Madrid o de, incluso, toda la Comunidad de Madrid, asegura que no ha estado en ningún momento sobre la mesa en la reunión que han mantenido este domingo los responsables de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad con la Delegación del Gobierno en Madrid y los responsables de los cuerpos de Seguridad, “confiamos en que, si entre todos, estas medidas se cumplen, son eficaces, contando con el operativo policial y con la responsabilidad de la población, si se cumplen estamos convencidos de que se va a notar de forma inmediata en el aumento del número de contagios, precisamente, en la doblegación de la curva y en un posterior descenso. Eso es lo que creemos y vamos a trabajar en ello”.