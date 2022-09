El algoritmo de TikTok: esta es la música y las cuentas que más se viralizan en la red social

El mundo está cambiando continuamente. Lo que hoy parece ser tendencia, mañana puede dejar de serlo y esto ocurre también en las redes sociales. Los trends no perduran en el tiempo y pasados unos días, una nueva canción, un nuevo challenge o incluso un nuevo artista llega a las plataformas sociales para revolucionarlas y dejar atrás todo aquello que parecía estar "de moda". Esto, como no podía ser de otra forma, ocurre también con TikTok.

Esta red social, enfocada en los más jóvenes, permite a los usuarios compartir vídeos cortos a los que pueden agregar música y los permite explotar toda su creatividad. No obstante, y como no podía ser de otra forma, nada es para siempre y las tendencias dentro de la aplicación no hacen más que cambiar. ¿Qué es lo que viene en TikTok y qué puede ser tendencia en las próximas semanas? En 'Lo que Viene' te lo contamos.