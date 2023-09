Una investigadora alerta del problema que tienen las ciudades y da una solución: "no puede ser"

Seguramente seas alguna de esas personas cansada de no poder dormir bien por la noche o, porque hay mucha luz en la calle, o por el ruido del tráfico y la gente. Esto suele ser más normal en el centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga.

Aquellos que viven en un primero o segundo piso y que no tengan sus ventanas estén insonorizadas, el problema es evidente. El ruido va aumentando conforme van pasando las horas y dificultan que puedes conciliar el sueño. Es posible que hayas leído que necesitamos dormir entre 7 y 9 horas diarias, lo cual es muy importante para mantener sano nuestro sistema cognitivo. Esta cifra, además, aumenta en los niños que necesitan de 9 a 16 horas al día, por la hormona de crecimiento.

Hay estudios que demuestran que si no descansas lo suficiente, las consecuencias pueden ser estrés, ansiedad o enfermedades mucho más preocupantes. Según la Agencia Europea del Medioambiente, no descansar los suficiente, contribuye a 48.000 casos de cardiopatías y más de 10.000 muertes prematuras cada año en Europa.

¿Hay soluciones?

Ya hay ciudades como Murcia donde se están realizando proyectos para examinar este tipo de factores y buscar soluciones, esto quiere decir que ya somos conscientes del problema. Por tanto, se podría decir que 'Lo que viene' son proyectos de ciudades que rebajen los niveles de contaminación acústica y lumínica para que podamos descansar por la noche.

La Investigadora postdoctoral CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) en el Instituto de Salud Carlos III y autora del libro «Que nada te quite el sueño», María Ángeles Bonmatí, explicaba que deberíamos poder descansar en ciudades más silenciosas, o al menos por la noche, sin embargo, “desgraciadamente vivimos en ciudades que tienden al modelo de ciudad 24 horas, modelo de la ciudad que nunca duerme, lamentable genera unos perjuicios sobre la salud de los habitantes y habría que tomar medidas al respecto, se están empezado a tomar, pero de momento, no están en vías de solución”.

En Murcia ya han actuado

Empresas españolas como Sincasur, en Murcia, ya han realizado movimientos para combatir estos factores que perjudican a las personas a la hora de dormir. Allí han realizado un mapa del ruido. Marí Ángeles explicaba que esto “es obligatorio para todos los municipios de más de 100.000 habitantes y es una herramienta que consiste en realizar una fotografía para ver cómo está el ruido, es un primer paso. Las ciudades no están solo para salir de fiesta, también hay gente que necesita dormir”.

Las casas necesitan mantener la temperatura y para eso las ventanas son primordiales. Además, Marí Ángeles señalaba que “deberían insonorizar el ruido exterior, cuando hay un contaminante, y el ruido no deja de serlo, hay que actuar sobre la fuente, pero lo que no puede ser es que las ciudades emitan mucho ruido y convertir las ciudades en un búnker. Cuando empieza a llegar el buen tiempo, lo ideal es abrir las ventanas y no depender del aire acondicionado”.

Esta claro que las zonas del Mediterráneo no son las más tranquilas, Marí Ángeles argumentaba que allí el carácter de la gente es muy abierto “con ganas de disfrutar al aire libre y muchos se aparan eso para justificar, es una zona especialmente problemática para el sueño”.

Lo que está provocando todo esto por la contaminación acústica y lumínica, y también podría decirse que es 'Lo que viene', es que al final los centros urbanos se despoblen y la gente opte más por vivir en las afueras de las ciudades que suele ser más tranquilo.