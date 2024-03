¿Una amenaza real para los smartphones de Samsung y Apple? Llega un dispositivo para plantarles cara

Pues esta semana la ciencia, la tecnología, la innovación, el foco de todo esto ha estado en Barcelona, en el Mobile World Congress.

Ocho pabellones repletos de novedades, repletos de lo que viene.

Ricardo Miranda es CEO de Miravision y ha sido una de las personas que ha acudido a este certamen.

A Ricardo le hemos preguntado en Lo que viene por varias cuestiones, entre otras, por el dispositivo que ha dado a conocer Humane llamado AI Pin que pretender ser una alternativa a los smartphones y, además, por el sentido del evento en sí mismo.









Porque existe cierto rumor, desde hace un par de años, de que aquello ya no es lo que era. Sobre todo, porque las marcas, o al menos las más grandes, ya no se presentan allí con grandes novedades, porque tienen algo de miedo a que llegue otra marca y le reviente la innovación con algo más sorprendente.

Ricardo reflexiona: "Sí, bueno, tened en cuenta que el Mobile, desde que nace en 2006, tiene como bandera traer lo mejor de la tecnología móvil. Por eso se llama el Mobile. Y lo que sí ha pasado es que cada vez es menos Mobile, en el sentido estricto de la telefonía celular, la telefonía móvil. Y se ha transformado más bien en un evento de gran envergadura en muchas áreas tecnológicas, en infraestructura, en networking, en tecnologías que incluso resultan bastante curiosas".









Miranda continua: "Hasta hace unos años, justo antes de la pandemia, Samsung lanzaba sus grandes teléfonos insignias en el marco del Mobile. Y a más de un evento de estos impresionantes asistí y la verdad es que llenaban la ciudad de un entusiasmo y al país de un entusiasmo innovador que yo particularmente nunca había vivido en España. Entonces, estamos hablando de un evento que en esta oportunidad recobra su espíritu prepandémico, porque después de la pandemia, por el contexto, el evento fue muy pobre. Pero esta vez sí pude ver la misma cantidad de personas que estaban en 2019, en la prepandemia, y además el mismo entusiasmo".

A pesar de ello, Ricardo Mirando sí que asegura que "se queda con ganas de más innovación, porque siento que en 10 años he podido ver que hay eventos del Mobile, o ediciones del Mobile, que son mucho más innovadoras que otras. Que hay como un momento de transición, y creo que este es el momento de transición, sobre todo porque la gran promesa de este Mobile, que es la inteligencia artificial, es difícil de tangibilizar".





El poder de Huawei

A Huawei, que es una de las empresas chinas de tecnología más potentes a nivel mundial, le colocaron varios vetos desde Estados Unidos.

O sea, el veto en Estados Unidos y luego el veto, de alguna manera, se trasladó también a Europa por esa alianza que hay entre Estados Unidos y Europa.

Y sin embargo, Huawei, en este Mobile, tenía casi uno de los ocho pabellones, cosa que demuestra que esta empresa tiene un vigor y tiene una potencia enorme.

Sobre esto Ricardo explica que "la cantidad de negocios asiáticos que se mueven en el Mobile son impresionantes. De hecho, yo me atrevería a decir, el Mobile es como la ONU. Tú ves toda una variedad de nacionalidades. Impresionante. Pero la asiática es la que tiene más presencia".

En este sentido, gran parte de los asistentes han coincidido en que es impresionante ver ese stand de Huawei, que era una ciudad básicamente, porque estamos hablando de 10.000 metros cuadrados.

Algo que habla mucho acerca de la fuerza, la autoridad y la cantidad de dinero que maneja esta empresa. Porque a lo largo de los años desde que participan, en 2019, han dejado a la ciudad aproximadamente 50 millones de euros.

Es importante la apuesta que tiene esta compañía en el Mobile cada año.





Las innovaciones del Mobile





Las Vision Pro de Apple

Son esas gafas que están causando furor y que prometen cambiar nuestra percepción de la realidad.

Ricardo: "He de aclarar que el gran ausente todos los años en el mobile es Apple, que no participa en el Mobile. Y que se cuela siempre, porque o se lleva el premio al mejor teléfono o hay gente que lleva su tecnología. En este caso, hay empresas que llevaron las Vision Pro, la experiencia virtual, una de ellas, que me invitó a probarlas. Y me resultó una experiencia muy innovadora en tanto a la forma como han evolucionado la realidad virtual y la realidad aumentada. En primer lugar, porque puedes seleccionar, así como quien tiene un puntero de un mouse, pero con los ojos, los menús. Entonces, tu opción, la vas navegando con tus ojos".









Y añade el CEO de Miravision: "De las cosas que yo veo más innovadoras es la evolución de la fotografía, porque la fotografía espacial me cuesta un poco describirla, porque estas cosas hasta que no las vives es difícil trasladarlas. Pero para que se haga un ejercicio de imaginación es como levantar una persona en cera, ¿sabes? Esas figuras de cera que las puedes ver desde diferentes ángulos y dices, pero ¿cómo es que esta fotografía está en estas dimensiones? Es como incluso supera a la experiencia de ver una película en 3D en el cine. Es realmente impresionante hacia dónde apunta la fotografía y vivirlo en esa dimensión que te ofrece la Vision Pro es sin duda alguna una de las experiencias que yo creo que va a formar parte de la hemeroteca del humano del futuro, de lo que viene básicamente".





El anillo de Samsung

En este edición del Mobile, en Samsung decidieron hacer la presentación oficial de este anillo que, básicamente, hace lo mismo que el reloj de Samsung, mide prácticamente los mismos signos o parámetros que el reloj aunque de una manera menos invasiva. Es como si no llevaras nada.









Sobre esto explica Ricardo: "Es verdad que, además, el reloj tienes que quitártelo para cargarlo. Aquí no pude ver cómo se carga el anillo, supongo que será por contacto o no sé. Pero sí, yo te digo, aparatos que miden parámetros en nuestra biología hay un montón. Y creo que lo que le va a dar el golpe a la mesa si Apple no se adelanta antes es el hecho de decir, es que tengo el anillo de Samsung. Porque es un terreno donde no se han metido todavía estas grandes tecnológicas que son tan importantes como lo es Samsung o como lo es Apple o Microsoft incluso".

Además, es importante explicar que, con este anillo en Samsung han llegado a un acuerdo con Natural Cycles para monitorizar el ciclo menstrual de las mujeres, por ejemplo, que es una ventaja más.

Además, mide el ritmo cardíaco, tasa de respiración, el sueño.





Ameca, la humanoide más conocida

Se trata de un robot humanoide que es verdaderamente impresionante, que funciona además con inteligencia artificial generativa, con ChatGPT-4.





Ricardo Miranda asegura que "intimida tenerla delante porque, ¿qué le puedes preguntar a un robot? Porque además, en mi caso, yo me pongo filosófico, porque lo que le puedo preguntar es qué opinas tú de la eternidad, de la inmortalidad, de cosas que para los robots son en sí mismos conceptos incompatibles".

Aun así, cuenta este experto en tecnología que lo que más le llamó la atención no fue el robot, sino ver compañías que venden ropa para robots.





Un chip en la solapa que, ¿amenza a los móviles?

En este Mobile World Congres también se dio a conocer el AI PIN de Human, un dispositivo que se coloca en la solapa y que viene para sustituir a los móviles. O, al menos, eso dicen las funciones que ofrece.

Con este gadget se puede llamar a una persona, hacer una fotografía o mandar un correo electrónico.

Ahora bien, la pregunta es si puede suponer, realmente, una amenaza para los smartphones.









Miranda no lo tiene claro y así lo expone: "Lo veo muy complicado, sinceramente. Me parece otra curiosidad más. Pero no porque no responda a una necesidad, porque en efecto eso pudiera responder a la necesidad profunda que difícilmente admitiremos que es despegarnos de la adicción que producen estos aparatos. Sobre todo el universo que está dentro de los aparatos, porque el aparato en sí mismo no es adictivo. De hecho es reemplazable. Se te pierde y te compras otro. Lo que es adictivo es el universo algorítmico que está dentro de él. Quien tiene este aparato es como quien quiere salirse de las redes sociales, quien quiere tener una experiencia un poco más física. Y el hecho de no pertenecer para el ser humano es muy difícil, porque al ser humano le gusta pertenecer. Y pertenecer hoy en día es formar parte de esta tecnología, para bien o para mal. Entonces veo complicado que esto se masifique y que además a la gente le interese tener un pin colgado en su solapa que proyecte algo que además es un poco arcaico".





El coche volador de 300.000 euros

En el Mobile, además, se pudo ver otra innovación sólo al alcance de unos pocos.

El Alef Model A, que es un coche volador, para evitar atascos. Lo venden así.









La empresa que lo ha fabricado - que tiene la sede en California- dice que ha recibido casi 3.000 peticiones ya, tiene una autonomía de 322 kilómetros por carretera, 170 por el aire, pero claro, vale 280.000 euros, con lo cual no es para todos los bolsillos.

Lo más llamativo de todo esto es que es un coche que esconde las hélices en la carrocería y por lo tanto cuando aterriza o despega lo hace de manera vertical. Es sorprendente ver un coche como se levanta sobre sí mismo.