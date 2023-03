Terremotos apocalípticos: ¿es posible construir el edificio indestructible?

Han pasado ya varias semanas del trágico terremoto en Turquía y en Siria y laimagen de Alepo, o de ciudades del sur de Turquía, es de la más obsoluta devastación. Por aguantar, no ha aguantado ni el asfalto de las carreteras. Y dentro de toda esa imagen de destrucción hay una fotografía que me ha llamado mucho la atención, seguro que te ha llegado al móvil a través de Whatsapp o de Facebook o de Twitter. Me sorprendió tanto que pensé que era Fake, pero no. Es la imagen del edificio de la Cámara de Ingenieros Civiles de la ciudad de Kamarashama. Mientras todo a su alrededor son escombros, el bloque se mantiene intacto, apenas tiene los cristales reventados. Pero poco más. Todo daños superficiales.

La pregunta que se hace mucha gente ahora es, ¿cuánto de todo lo que ha pasado? Cuántas tragedias tras este terremoto se podrían haber evitado? Mira, el Colegio de Arquitectos de Turquía achaca mucha de las muertes al incumplimiento de las normas de construcción y a la amnistía que el gobierno concedió a muchos edificios que fueron levantados sin licencia. Esto es 'Lo que viene', con Álvaro Sáez, y en el programa se va a intentar averiguar si existe o no el edificio indestructible a través del conocimiento de José Adam.

José Adam es ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y lleva mucho tiempo haciéndose esa pregunta a través del proyecto Endure, ¿podremos evitar que los edificios no se derrumben?Por ejemplo, cuando hay un terremoto que ronda los 8 grados, como el que ha ocurrido en Turquía y Siria, ¿es inevitable pensar que se van a destruir edificios o no?

"En el caso de Turquía, tenemos la particularidad que no había un terremoto, había dos de alta magnitud. Con lo cual, llega el primer terremoto, provoca daños severos, pero cuando viene el segundo terremoto, ese edificio ya tiene daños, con lo cual, su capacidad para adaptarse al nuevo evento es muy complicada", comenzaba respondiendo el experto. "Trabajamos actualmente en lo que denominamos 'robustez', es decir, diseñamos el edificio frente a sismos, pero le damos una última línea de defensa. Es decir, una parte del edificio puede colapsar, pero sin afectar al resto", resaltaba, agregando que lo que quieren es otorgar un extra de seguridad.

Lo que quieren evitar a toda costa es el efecto dominó. "Esto lo conseguimos segmentando el edificio, en una serie de partes que llamamos virtuales, y esos segmentos los conectamos con fusibles estructurales. De ese modo cuando, una parte del edificio va a colapsar, y de manera irremediable va a propagar al resto del edificio, la parte que va a colapsar se separa del resto evitando colapsos mayores", detallaba.

España, ¿preparada para soportar terremotos?

El experto ha hablado claro en torno a este tema: "Por ejemplo, en Madrid, que es una zona no sísmica en la que no hay terremotos. Hay dos terremotos como los de Turquía, no aguantan los edificios. Pero, afortunadamente, la sismicidad que tenemos en España no tiene nada que ver con la de Turquía. Tenemos el sureste de España que es sísmico, pero la intensidad y magnitud va a estar muy lejos de lo que ha ocurrido en Turquía. Por tanto, podemos decir que, edificios nuevos que se construyan ahora, van a ser seguros", zanjaba José.