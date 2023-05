¿Podríamos tener un idioma común en el futuro? Así suenan las lenguas creadas que triunfan en las redes

Seguro que a lo largo de tu vida te ha pasado que te has decidido a aprender un idioma. El que sea, aunque, normalmente, suele ser inglés o francés, por aquello que son dos de los idiomas más internacionales, de los que más se hablan en el mundo. Nos empeñamos en aprenderlo y así poder ir a los países que hablen esas lenguas con cierta fluidez.

Algo que en el futuro podría dejar de pasar, porque es posible que en un tiempo todos hablemos la misma lengua. Y no, no porque sea nuestro idioma nativo, sino porque tengamos una lengua vehicular común a toda la población mundial. Eso es precisamente lo queanalizamos en Lo Que Viene, y que te contamos si tiene probabilidad de que pase o no.

Alguna vez, seguro, has oído hablar del esperanto. Esa lengua que se define como la planificada más usada en el mundo, y que podría ser comprensible por gran parte de la población mundial. De hecho, se estima que unas 100.000 personas son las que hablan este idioma en todo el mundo, algo increíble teniendo en cuenta que no es la lengua materna de nadie.

Pues lo mismo podría pasar, y ya empieza a serlo, con la interlingua, una lengua que tú y nosotros entendemos a la perfección porque mezcla todas las lenguas romances, es decir, aquellas como el español, el inglés, francés o portugués. Últimamente ha sido de lo más viral en redes sociales, tras la aportación de un profesor de la Universidad de Vigo, Carlos Valcárcel, que se comunica con este lenguaje con sus alumnos.

Audio





Esa interlingua tiene unas cuantas ventajas, según explicaba el propio profesor en COPE, como que, al ser algo "inventado", no crea ningún conflicto de intereses entre las diferentes potencias.

Pero, ¿hasta qué punto podríamos tener en el futuro una lengua común?

La dificultad de crear una lengua común

Si bien son mil millones de personas las que entienden la interlingua sin necesidad de hablarla, y somos ocho mil millones de personas en la Tierra, lo cierto es que crear un idioma común no es tan simple como parece. Entre otras cosas, porque no todo el mundo habla una lengua romance, olvidándonos así de grandes poblaciones como China o India.

En Lo Que Viene hablamos con una experta en idiomas, para esclarecer si es posible o no que en el futuro tengamos una lengua vehicular para comunicarnos todos. Ella es la doctora María Isabel Abradelo de Usera, filóloga inglesa e hispánica que, además, dirige el departamento del área de idiomas de la Universidad CEU San Pablo.

Ella explicaba que "las lenguas que existen en la actualidad se mantendrán durante mucho tiempo y nos acercaremos hacia unas lenguas que nos permitan la comunicación an iveles globales, pero crear una lengua nueva con este propósito, lo veo complicado" explicaba.

Y es que para crear una lengua hace falta más que una base lingüística, sino que hace falta una cultura e historia y sociedad común, por lo que se nos haría difícil la tarea de crear una lengua común a todos.

Un idioma en el metaverso

Las posibilidades son infinitas y podría ser que el día de mañana tuviésemos un idioma común, pero no en el mundo que conocemos, sino en el metaverso. "Crear una lengua única no será tan necesario porque habrá unos dipositivos que nos permitan que lo que yo digo en el español, se traduzca al instante en otra lengua" explicaba nuestra experta.

"Hay muchos factores que contribuyen a que permanezcan las lenguas, está todo muy centralizado en el aprendizaje de las lenguas, sobre todo europeas, nos estamos dejando fuera a más de medio mundo, a todos los hablantes asiáticos. Son lenguas que no responden a un perfil global de la situación actual" explicaba contándonos por qué no puede haber un idioma común creado en un tiempo prudencial.

"No animaría a la gente a dejar de aprender el interlingua, porque todo lo que es un reto para nuestro cerebro desarrolla nuestras capacidades. Confío en que el aprendizaje de los idiomas tradicionales no desaparezca" sentenciaba.