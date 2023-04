Un profesor de Vigo presenta la lengua que no existe y triunfa en TikTok: si la escuchas la entenderás

Seguro que te ha pasado alguna vez que has viajado a un país extranjero con el que no compartes idioma y, a la hora de preguntar una dirección o pedir algún favor, te ha dado reparo por no controlar el idioma. Lo has podido aprender e incluso lo llegas a hablar con fluidez, pero no hay dudas de que no es tu lengua materna. Pero, ¿qué te parece si hubiera un idioma universal para todos? Pues es lo que ha creado un profesor gallego, y que puedes escuchar en este audio que explicaba en Herrera en COPE.

¿A qué entiendes básicamente todo lo que dice? Eso se debe a que hace una mezcla de las lenguas romances (español, inglés, francés o portugués) y, por tanto, no te suena extraña. "Lo bueno es que no la vinculas a ningún lugar y ningún hablante es nativo" explicaba este profesor, llamado Cárlos Varlcárcel. Para él, es muy fácil hablar esta lengua, y así se lo ha enseñado a las alumnas.

Una lengua que nace con un fin didáctico

Si bien esta lengua no es nueva y tiene sus primeros vestigios hace un par de siglos, lo cierto es que este profesor, Carlos Valcárcel, ha conseguido "resucitarlo". Y es que lo hizo con el único fin de ayudar a sus alumnas de su facultad, de donde él es profesor. Él mismo nos explicaba que, en una de las clases, se pretendía hacer un proyecto en el que se hicieran vídeos cortos en francés para mejorar la fluidez en el idioma.

Él tuvo que ponerse como ejemplo pero, al hablar perfectamente el francés, tuvo que buscar otra lengua que supiera pero que no hablaba de manera fluida. Y así es como decidió instaurar la "interlingua" como lengua vehicular en sus clases. "Esta lengua es como un complemento, nadie es nativo en ella y eso alivia mucha presión en los conflictos y también para el aprendizaje de la lengua" explicaba.

El profesor Valcárcel es un apasionado del lenguaje. Desde primaria tenía claro que le interesaba cualquier forma de comunicar y demostró suficientes aptitudes e incluso antes de comenzar la carrera, entre Periodismo y Filología (las que eran sus opciones más claras) inclinó la balanza hacia el estudio de la lengua. Se matriculó en francés, una lengua que no solo domina sino que imparte a sus alumnos en la facultad de Educación de la Universidad de Vigo.

En 2005, siendo ya doctor en lingüística en la Universidad de Vigo, se cruzó en la vida del profesoresta lengua. Desde entonces, supo que tenía que sembrar esta semilla como medio pedagógico entre sus alumnos. Dicho y hecho, porque lo ha conseguido.

El español, uno de los idiomas más aplicables del mundo

Siempre es bueno aprender otro idioma para comunicarte con otras personas que provienen de distintos lugares y culturas, pero bien es sabido que hay ciertos idiomas que podrían ser "universales". Entre ellos, está el inglés, la lengua más hablada del mundo con más de 1.400 millones de hablantes, pero, el español no se queda atrás.

Es el cuarto idioma más hablado del mundo (por debajo del hindú y el chino, debido a su población) y te sirve para ir a prácticamente cada lugar del mundo. Y si no, escucha lo que dice Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en esta entrevista por Ángel Expósito.