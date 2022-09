Un experto da las claves para defendernos de los hackeos del futuro: "Hoy día se pueden piratear hasta coches"

Imagina que estás trabajando, has hecho una compra online hace unos días y de repente te llega un SMS. "Estimado cliente, su paquete ya está listo para la entrega". Ya no sólo es raro que te llegue un SMS si no es una llamada perdida, sino que te llegue sobre un pedido en lugar de, por ejemplo, un correo electrónico o una notificación de la aplicación donde se haya hecho la compra. Y además, el mensaje continúa "confirme el pago de aduanas de 1,98 en el siguiente enlace". Un enlace raro, como sin terminar.

Ese SMS es una estafa llamada phising, que consiste en hacerse pasar en un organismo público o en una empresa con el objetivo de recabar datos sobre ti o para enviarte un virus. Esta técnica es uno de los hackeos del presente y del futuro.

Antonio Ramos, experto en ciberseguridad, ha pasado por 'Lo que viene' para dar las claves y no ser víctimas de fraudes online. Ha hecho hincapié en que se debería enseñar desde jóvenes a defendernos de ciberataques. Y eso con una medida que no se ha aplicado aún, una asignatura obligatoria llamada 'Seguridad Digital'. En su opinión, con una educación desde pequeños se podrían evitar, al menos 7 de cada 10 fraudes, robos o incidencias online.

De hecho, los ciberataques suponen el principal riesgo para la estabilidad de la economía mundial según el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

