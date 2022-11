Un experto explica cómo se puede recuperar el habla tras su pérdida por una enfermedad cerebral

En 'Lo que viene' hablamos de Implantes cerebrales que traducen en palabras los pensamientos de pacientes que no pueden hablar. Para ello, echamos la vista atrás al año 2003. Un hombre tuvo un accidente de tráfico y tenía entonces 20 años y tuvo que ser operado de urgencia. La cirugía salió bien, pero un coagulo de sangre le dejó paralizado y le hizo perder la capacidad de hablar. En ese momento, él solo podía comunicarse con gruñidos y gemidos.

Pero en el año 2019 llegó una nueva operación que dio un vuelco a su vida. Científicos de la Universidad de California, abrieron su cráneo y deslizaron en su cerebro una delgada lámina con 128 microelectrodos con el objetivo de devolverle la voz al joven con esos implantes cerebrales que traducirían sus pensamientos y los convertirían en palabras.

Finalmente lo lograron y el hombre volvió a tener voz. Para entender cómo lo lograron 'Lo que viene' entrevista a Luis Montesano, doctor en ingeniería de sistemas informáticos por la Universidad de Zaragoza, especialista en interfaces cerebro computador y director tecnológico de Bitbrain.

"Lo que se utiliza aquí es una tecnología que se llama interfaz del cerebro-computador que consiste en colocar unos electrodos, unos sensores que son capaces de registrar actividad cerebral. Cuando el cerebro funciona se producen unas variaciones de la señal eléctrica asociada a la actividad cerebral cuando estamos pensando, moviéndonos o recibiendo información visual, se dan transmisiones entre las neuronas que generan un campo eléctrico que se puede medir con estos sensores", comienza explicando Montesano.

"El cerebro encuentra otros caminos alternativos"

"En el caso del estudio que tú decías, es una persona que utiliza palabras clave para identificarlas con las letras del abecedario. Han grabado las señales que se generan en su cerebro cuando está pensando en esas palabras, las que 26 que empiezan por cada letra del abecedario. Después, son capaces de entrenar a una máquina para que cuando la persona piense en esa palabra la máquina lo reconozca", aclara.

"Estos sistemas requieren que la persona colabore. La persona está pensando en la frase que quiere escribir y está pensando de manera muy particular en la palabra que representa cada letra para ir deletreando su frase. Si la persona no hace esto, nosotros estamos a ciegas. Entonces, si no estás colaborativo todo se complica", apunta el experto tras comentar que están intentando llevas esta tecnología a las hogares mediante unas gafas.

"La idea es que cuando tu cerebro quede dañado por un ictus se pueda crear una intervención para poder dar información al cerebro y que él pueda mover el brazo que se la ha quedado inmóvil. De esta forma, el cerebro encuentra otros caminos alternativos para mover el brazo. Está reaprendiendo. Intentando también que la persona pueda utilizarlo de forma autónoma en su casa", informa sobre este último descubrimiento.