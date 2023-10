Te voy a proponer un ejercicio: coge tu móvil, vete a los ajustes, y echa un ojo a ver cuánto tiempo de media pasas con la pantalla activa. Eso se traduce en todo el tiempo que lo utilizas y que, seguramente, lo pases estando en redes sociales. Si no llega a la hora, enhorabuena, porque eso significa que no has pasado la media de los españoles, pero, si la rebasas, significa que puede estar enganchado al móvil.

De hecho, según los últimos estudios, utilizamos nuestros dispositivos móviles una media de 1 hora y 55 minutos, y eso es solo una media. Y esto lo hace, por cierto, el 80% de los españoles. Y entre las redes sociales que más consumimos está el Facebook, YouTube, Instagram o WhatsApp. Y sí, justo detrás de ella, está una que no deja de crecer: TikTok.





Es una red social que se basa en vídeos cortos en las que puedes llegar a pasarte horas y horas. Es tal el furor que causa esta red social, especialmente entre los adolescentes, que acumula unos mil millones de usuarios en todo el mundo.

En ella se hace de todo, pero, sin duda, lo que más triunfa son los bailes y los retos virales, que, si no sabes lo que son, consiste básicamente en imitar una práctica oun baile de alguien en solo unos segundos.Una conducta que así, de entrada, puede parecer inofensiva pero que, en la práctica no lo es tanto. Y es que según algunos estudios, TikTok y otras redes sociales crean una adicción similar a las que se tiene cuando una persona es adicta al juego.

El mecanismo de recompensa, clave para ser adicto en redes

Mirar constantemente vídeos de TikTok, normalmente, nos hace sentir bien y nuestro cerebro está preparado para repetir eso que nos hace sentir bien. Es un mecanismo de recompensa, en el que liberamos dopamina y que nos obliga a seguir mirando vídeos porque, si lo hacemos, encontramos placer.

Exactamente igual que cuando haces una tirada en las tragaperras, obtienes pequeñas dosis de placer y refuerzas intermitentemente tu cerebro. Un arma de doble filo porque, cuando te quieres dar cuenta, eres un adicto.