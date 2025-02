El "alimento perfecto" para el desayuno que es saciante, nutritivo y recomendado por los nutricionistas: lo explica Sandra Moñino

El desayuno ha sido considerado durante años como la comida más importante del día. Aunque algunos expertos han debatido sobre su verdadera relevancia, la realidad es que lo que comemos en nuestra primera comida puede marcar la diferencia en nuestra energía, saciedad y bienestar general. Un desayuno completo y equilibrado no solo nos ayuda a evitar el picoteo entre horas, sino que también aporta los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita después del ayuno nocturno.

En España y Europa, numerosos estudios han analizado la importancia de esta comida. Investigaciones como la del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona han revelado que un desayuno equilibrado puede contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿cuál es el desayuno ideal?

La primera comida del día: ¿cuándo y por qué?

La nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, explica a José Ángel Cuadrado en Lo que viene la importancia del desayuno. "El desayuno es una de las comidas más importantes del día porque es la primera ingesta tras muchas horas de ayuno", explica Sandra. Nuestro cuerpo, tras pasar la noche sin ingerir alimentos, está especialmente receptivo a los nutrientes que le proporcionamos. "Si esta primera comida no es saludable, el impacto negativo es mayor que si comemos algo poco saludable en el resto del día".

A pesar de la importancia del desayuno, Moñino aclara que no es obligatorio hacerlo a primera hora de la mañana. "El desayuno puede ser a las 8 de la mañana, a las 10 o incluso a las 2 de la tarde. Lo importante es que la primera comida del día sea completa y equilibrada", relata en Lo que viene.

Uno de los errores más comunes es desayunar de manera insuficiente, lo que puede provocar hambre a media mañana y fomentar el consumo de snacks poco saludables. "Si no quieres estar picoteando entre horas, es fundamental que te sacies bien en el desayuno", recomienda Sandra. La clave está en elegir alimentos que aporten nutrientes esenciales y proporcionen saciedad a largo plazo.

"No me vale una tostada con tomate y aceite. Eso llena momentáneamente, pero no nutre ni sacia lo suficiente", advierte la nutricionista. En su lugar, recomienda un desayuno que incluya proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables.

Entre todas las opciones posibles, Sandra Moñino destaca un alimento clave: el huevo. "El huevo es riquísimo en proteínas y grasas saludables, es muy saciante y contiene todos los aminoácidos esenciales. Es un alimento supernutritivo", afirma. Además, su versatilidad lo convierte en una opción perfecta para cualquier tipo de desayuno.

La experta sugiere diferentes formas de incorporarlo en la primera comida del día: "Huevo a la plancha, revuelto, tortilla o poché. Todas son opciones ideales". Además, recomienda acompañarlo con otros ingredientes saludables como "tomate en rodajas, espinacas salteadas, champiñones o aguacate".

Si bien un desayuno completo puede parecer complicado de preparar en el día a día, Sandra ofrece soluciones prácticas para quienes tienen poco tiempo por la mañana. "Los huevos cocidos pueden prepararse con antelación y duran hasta cuatro días en la nevera con la cáscara", explica. También sugiere opciones rápidas como "un yogur con fruta, frutos secos y semillas, que también aportan grasas saludables". Opciones hay y, sobre todo, cuando se pueden conocer a través de profesionales.