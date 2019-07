El 'verano de mi vida' con Pilar Cisneros: "No vi en directo el gol de Iniesta que nos dio el primer Mundial'

Como sabes, este #verano en COPE.es estamos conociendo un poco más a nuestros comunicadores. Para ello hemos creado estos PODCAST de ‘El verano de mi vida’ en el que cada uno nos habla de aquellos meses de julio y agosto de los que tienen un especial recuerdo.

En esta ocasión hablamos con Pilar Cisneros, codirectora de ‘La Tarde’ junto a Fernando de Haro, quienes nos informan y entretienen cada tarde en COPE de 15h a 19h.

Cisneros ha elegido el verano de 2010, aquel gran verano en el que la Selección Española de fútbol ganaba el primer Mundial, del que se acaban de cunmplir 9 años. Un recuerdo que todos tenemos grabado en nuestra memoria y que Pilar vivió de una manera especial.

Como nos cuenta Pilar, ese verano había estado en algunos lugares de España y había seguido el Mundial. Los últimos días Pilar se encontraba en su pueblo, en Mahíde, en casa junto a su familia donde tienen un bar. Pero el día de la final Cisneros nos cuenta que “no vi en directo el gol de Iniesta. Nosotros tenemos el bar y las habitaciones están arriba, y por aquel entonces vivía mi abuela Clara, que murió en 2017 con 102 años, y era una época en la que se encontraba muy mal. Así que subí a la habitación para estar con ella y mi madre cuidándola cuando de repente escuchamos ¡goooooollllll! Tembló toda la casa, no se cayó de milagro”.

Aunque el gol de Iniesta no lo vio en directo, sí que Pilar Cisneros vio la repetición y vivió la euforia con todos los que se encontraban en su bar, de hecho asegura que “me gusta tanto el deporte y verlos precisamente porque me he criado en un bar. Es como se vive en conjunto el deporte, y aquello fue lo máximo: ¡ganar un Mundial!”.

Recuerdos de un verano centrados sobre todo en el Mundial que Pilar vivió apasionadamente y del que destaca, no solo, el triunfo sino también la otra imagen que a todos nos sorprendió: el famoso beso de Iker Casillas a Sara Carbonero, “¡cómo se me va a olvidar ese beso!, fue muy grande”, recuerda Cisneros.

Para Pilar todo lo que vivimos esos días fue como “una película: ganamos el Mundial, todos emocionados, lo que nunca habíamos visto y de repente… el beso”. Y asemeja la codirectora de ‘La Tarde’ lo vivido con su profesión “fue todo muy emocionante. Cuando hacemos radio, no siempre lo conseguimos, intentamos que cuando contemos algo emoción, que llegue al oyente…”

Y entre Mundial, los logros conseguidos por Rafael Nadal ese 2010 al convertirse en al convertirse en uno de los pocos tenistas en conseguir los cuatro grandes: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos; y otros deportes recuerda Pilar otro de los acontecimientos que marcaron aquel verano.

El derrumbe de una mina, el 5 de agosto de 2010 en el desierto de Atacama (Chile) que dejó atrapados a 33 mineros en su interior. Desde ese día, el mundo entero estaba pendiente de Chile y del rescate de los mineros que se produjo en el mes de octubre. Unos angustiosos días que terminaron con final feliz.

Peo ¿qué le gusta hacer a Pilar Cisneros durante sus vacaciones? “Nada”, así de rotunda contesta. Y explica “hay algo que me molesta mucho y que me pasa todos los fines de semana, como durante la semana tienes tantas cosas por hacer y vas acumulando cosas de tu vida diaria las tienes que hacer el fin de semana. Así que cuando tengo vacaciones no quiero tener la necesidad de tener una lista con cosas por hacer, ni siquiera lúdicas”.

Confiesa que “no me gusta programar las cosas, quiere tener la posibilidad de tener un día vacío en el que hacer lo que me apetezca, sin haberlo planeado”.

Galicia, Cádiz y su pueblo son los lugares elegidos por Pilar Cisneros para veranear porque “me gusta mucho el mar”.

Sin duda, el del 2010 no solo es el verano de Pilar Cisneros sino también el de muchos españoles. Y concretamente ese verano fue especial para Pilar, sin ella saberlo, porque en 2011 se incorporaba a ‘La Atalaya’ junto a César Lumbreras, director de ‘Agropopular’, poniendo fin a una larga etapa de la información local de Madrid.

Unos años que Pilar ha compartido con muchas personas, pero sobre todo, junto a sus compañeras y amigas Ana Pastor y Mónica Álvarez, quienes también han recordado junto a Cisneros algunos de esos momentos que han compartido y nos han desvelado algunos ‘secretos’ de la codirectora de ‘La Tarde’.

No sabremos si este #verano2019 será tan emocionante para Pilar Cisneros, pero lo que sí es seguro es que intentará disfutarlo al máximo. Con ese deso nos despedimos y con el mensaje de Pilar a los oyentes: "!Feliz verano!".