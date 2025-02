Se va de voluntaria a Sedaví por la Dana y tras meses ayudando toma una decisión que oculta a su familia: de piedra cuando lo descubren

29 de octubre de 2024. Es una fecha que quedará siempre en la memoria de los españoles y, especialmente, de los valencianos. Es, precisamente, cuando llegó la terrible Dana arrasando gran parte de municipios de Valencia, a Letur, Albacete, y también en Málaga.

Los estragos del temporal se siguen viendo a día de hoy, y, desgraciadamente, tuvimos que lamentar la muerte de más de 220 personas.

Actualmente, se sigue trabajando sobre el terreno para limpiar las calles de los municipios más afectados y ayudar a quienes lo han perdido todo. Allí permanecen unidades del Ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y cientos de voluntarios que dan lo mejor de sí mismos.

Si bien habiendo pasado tres meses del suceso, no hay tantos voluntarios como el inicio, su trabajo sigue siendo igual de fundamental. Y es que si algo nos quedó de todo esto es que la solidaridad de los españoles va mucho más allá.

Solo en el primer fin de semana tras la tragedia, que, por cierto, era puente, vimos a miles de voluntarios llegando en masa, como podían, a ayudar.

Precisamente, en ese fin de semana, Luna llegó desde Madrid a Sedaví para ayudar. Ella es psicóloga y pudo dar soporte emocional a quienes más lo necesitaban. En la localidad valenciana dormía en el polideportivo que habían habilitado para los voluntarios.

Poco sabía, entonces, que su vida iba a cambiar de lleno.

Lo que ocurre tras semanas trabajando en Sedaví como voluntaria

Luna sabía que trabajar sobre el terreno, con la gota fría cercana en el tiempo, iba a ser muy doloroso. Porque había muchas personas que lo habían perdido todo, porque hay quien tenía familiares desaparecidos y porque el impacto emocional de la Dana era muy fuerte.

Allí se encontró a otros tantos voluntarios que estaban, exactamente, en la misma situación que ella. “Estuvimos repartiendo regalos, les dábamos apoyo emocional, éramos un pulpo, cualquier faena era indispensable” contaba en 'La Tarde'.

Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un voluntario en especial. Él era Miguel y, aunque estaban en el mismo polideportivo desde el primer día, tardaron semanas en conocerse. Lo suyo fue, realmente, un flechazo. Tanto, que están organizando una boda para verano de este año.

“Yo no me imaginaba que surgiera el amor, vas preparada para una tragedia, encontrarte a todos llorando, pero te cargas y cuando compartes los momentos no esperas conectar tanto con una persona y que acabaría en boda” decía muy alegre.

Ella había ido sola y, tras compartir unas palabras con Miguel, supo que era ese hombre el que la cautivaba. “Me quedé prendada de sus ojos, lo vi y fue flechazo automático, pero había una chica que me dijo que le gustaba él, y como ella nos había ayudado tanto y era afectada de la Dana, yo me aparté del camino” relataba.

“Volví de Madrid y me di cuenta de que a ella le gustaban más y tiré para adelante. No había intimidad en ese lugar, dormir abrazados juntos y tener momentos para charlar no podíamos, todos se enteraban” recordaba.

Sin embargo, eso no fue impedimento, como recuerda Miguel. “Yo fui con una amiga, iba buscando otro pueblo y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos allí y fue donde la conocí”.

Solo un mes después de conocerse, tomaron una drástica decisión.

La decisión que ocultó a su familia y con la que alucinaron

Luna y Miguel empezaron a salir nada más conocerse, lo que llamó la atención de todos sus conocidos y familiares. Su relación había empezado por todo lo alto, y ellos no estaban dispuestos a frenar.

Fue solo un mes después cuando Miguel le pidió matrimonio a Luna. “Yo pensaba que iba fuera de onda, pero me pidió matrimonio y dije que sí. Yo tenía que procesar toda la información” decía Luna.

“Ella me pidió ser novios la primera, el día 25, tras la Nochebuena, estábamos más desconectados. Se fue a dormir un pelín antes, llegué y me dijo que estaba muy guapo y que parecía un novio, y le dije que por qué no empezar el año siendo marido y mujer” recordaba Miguel.

Dicho y hecho, porque hicieron una boda simbólica el día 31 de diciembre. Una decisión que ocultó a toda su familia, que vive en Colombia.

“Sí que es una locura, creo que es buena pero luego no te vas a arrepentir y es mejor hacerlo, la boda fue maravillosa. Nuestra manera de declarar el amor es esta, pero explícaselo tú a la gente. Más gente se enterará, llamé a mi madre unos minutos antes de casarme y la cara de mi madre era un poema, “cómo que te vas a casar”” decía.

Sin embargo, asegura, todos están de lo más contentos con esta boda. “El otro día mi cuñada y suegra me ayudaron a elegir el vestido, están todos súper contentos, todo el mundo nos apoya. No nos conocemos ni lo suficiente, ni creo que dentro de 20 años, no nos da miedo, es mejor conocerse sabiendo que nos amamos que tener el miedo constante” expresaba.