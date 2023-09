Casi 8 mil hectáreas afectadas por el granizo en Valencia: "Una ruina total"

El mal tiempo parece no dar tregua, venimos con unas semanas cargadas de intensas lluvias y tormentas a lo largo de la península y el resto del continente. Este fin de semana la protagonista ha sido la tremenda granizada en el interior de la comunidad valenciana. La tormenta comenzó en Albacete pero lo peor se lo ha llevado la zona sur de Requena, en Valencia: bolas de hielo del tamaño de pelotas de golf que han provocado daños en el campo. ¿El resultado? Cientos de hectáreas de viñas arrasadas ante la vendimia.

Así lo ha compartido en sus redes la Asociación Valenciana de Agricultores, hasta el pluviómetro ha quedado destrozado por el granizo.

Esto es lo de menos si nos fijamos en cómo ha quedado la cosecha. En esta zona tienen sus viñas José Luis Robredo, que también es responsable de la sectorial de vinos de ASAJA Valencia.

El caso de José Luis en COPE

José Luis contaba en COPE que no recordaba una tormenta así en mucho tiempo "Fue desolador. Yo ya soy mayor, y solo recuerdo una pedregada similar a esta hace 30 o 40 años que dejó a los viñedos en carne viva. Les quitó toda la corteza y les dejó la carne y el de este año es muy similar a ese" y añadió que "este año era con piedras muy gordas y con una virulencia de viento impresionante".

Explicaba que en AVASAJA se ha hecho una valoración estimada sobre los posibles daños y han calculado que unas 8.000 hectáreas han sido afectadas y además, se habla de unos 12 millones de pérdidas: "Ha cogido mucho terreno".

Un desastre en plena vendimia

"Yo he perdido el 50-60% de la cosecha porque he tenido la suerte que en estos 8 días yo aproveché para vendimiar uvas de vino para cava" y tenía gran parte de su cosecha ya en bodega, pero José Luis se ha lamentado por los que no han podido: "Hay mucha gente que lo tiene para vino, no tiene para cava y ésta está toda por recolectar" y explicó que: "En la zona de más afección llevábamos 8 días, pero en otras zonas también afectadas alomejor llevaban 3 días recolentando".

¿Quién cubre las pérdidas?

Ante un suceso de estos es muy común acudir a un seguro, así lo afirma José Luis: "El que tenga una póliza de seguro estará cubierto", pero también explicaba que cada año son menos los agricultores que se aseguran con una póliza de cobertura. ¿El motivo? Según sus compañeros y lo que habla la gente del sector es que "Hay cierta disconfomidad con las peritaciones. Nunca consigues acercarte a lo que estás pagando", pero él, en su caso asegura porque le "da tranquilidad".

"Te viene un siniestro como este y si no tienes algo, una cobertura que te alivie un poco, el año se te hace muy largo. No hay quien pueda soportar los gastos de una explotación de un año si no tienes una cobertura de seguros", finalizaba en su intervención en 'La Tarde' junto a Pilar Cisneros.