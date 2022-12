Un vecino de Valencia instala el techo solar de su coche y las consecuencias aún le persiguen: "Pobrecito..."

Un oyente de la Comunidad Valenciana levantaba el asombro de los presentadores de La Tarde este martes después de revelar el incidente que vivió hace años con su coche en un viaje a Alicante cuando acababa de cambiar el techo solar de su coche con sus propias manos. El propio Fernando de Haro se mostraba alucinado con el “arrojo” del seguidor de COPE pero, más si cabe con las consecuencias que aún persiguen a este vecino.

Así lo contaba él mismo a la 'gente, gente' desde la sección de oyentes de este lunes, en la que los oyentes comparten las anécdotas más surrealistas. “A veces, cuando nos queremos ahorrar cuatro perras acabamos liándola como le pasó a este pobre”, comentaba la comunicadora Rosa Rosado antes de dar paso al audio en el que el mismo vecino de Valencia lo narraba. Si quieres escucharlo, hazlo en el siguiente audio con la reacción de los presentadores:

Audio









Las consecuencias de instalar él mismo el techo del coche



“Os pongo en situación”, introducía el oyente que, a pesar de no haber dado su edad real, sí que aseguraba que la anécdota ocurrió cuando él tenía 19 años: “Mi primer coche y le quiero poner techo solar. Yo, que tenía menos dinero que el que se estaba bañando, compré el techo, que me valió 7.000 pelas”, comentaba en referencia a 7.000 pesetas, lo que serían ahora unos 45 euros.

“Pero claro, ponerlo me costaba 3.000 (20 euros de la época) y, por ahorrármelas, ahí me ves con mi máquina de taladrar, mi caladora...” Un momento en el que al presentador de La Tarde, Fernando De Haro, se le escapaba un “Noooo” de asombro. “Lo instalo y cuando ya está puesto me pego un viajecito a Alicante todo fardón y, a la vuelta, me pilla una tormenta de estas de verano valentinas y madre mía, entró ahí más agua que en la bodega del Titanic”, concluye el oyente que deja entrever que vivía dentro de los límites de la Comunidad Valenciana.









La reacción del equipo de La Tarde: “Pobrecito mío”



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un audio que ha levantado el asombro tanto de Fernando De Haro, Pilar Cisneros, como de Rosa Rosado. Era precisamente el periodista de COPE el que, tras verse venir el desenlace de la historia, comentaba que se quedaba alucinado ante la decisión del oyente de remangarse y ponerse manos a la obra para 'apañar' su propio vehículo: “Pero este oyente tiene mucho arrojo porque poner una luna en el coche por tu cuenta... Yo no sabría por donde empezar, eh”.

“Pues él cogió la silicona y empezó a pegar por todas parte”, comentaba Rosa que, eso sí, reconoce que a pesar de aplomo del seguidor de COPE, terminó por ser una auténtica catástrofe. “Así le pasó, pobrecito mío, que lástima”, añadía. De Haro le ponía el broche a la historia con una broma que arrancaba la risas: “Tenía un descapotable que no se podía sacar los días de lluvia”.

Un debate entre los comunicadores que desembocó, irónicamente, en coches descapotables, en el que los tres aseguraban no haber usado nunca uno con frecuencia y cuestionar los motivos por los que los usuarios deciden comprar este tipo de coche.