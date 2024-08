El único cereal que debes tomar en tus desayunos para reducir el colesterol: el consejo de una nutricionista

Estás tranquilamente en tu casa, o yendo de camino al trabajo en el transporte público, y te pones a trastear con tu teléfono móvil. Es posible que te metas en las redes sociales, cotillees qué han hecho tus contactos en los últimos días, u horas, y te encuentras con algún simpático vídeo que te hace reír. Es posible, también, que te encuentres con vídeos sobre consejos de algo que, sin querer, empiezas a tomar al pie de la letra.

Y es que las redes sociales están plagadas de este tipo de vídeos, y hay que tener mucho cuidado a veces con ellos. Desde consejos sobre cómo hacer mejor ejercicio o cuál es el adecuado para ti, a recetas para cocinar algo suculento. Pasando, por supuesto, por consejos sobre alimentación. Con estos últimos hay que tener especial cuidado, porque pueden dar consejos que son más nocivos que beneficiosos para el cuerpo humano.





Muchas veces, hablan de algunos alimentos que puedes comer, los que no, y te emplazan a seguir ciertas dietas al pie de la letra, sin tener en cuenta que al otro lado de la pantalla hay una persona a la que eso le puede no venir bien. Y es que cada cuerpo y cada organismo y metabolismo es distinto, por lo que, aunque sean consejos bienintencionados,puede que no lo sean para ti.

Por eso, seguro que si has visto estos vídeos, te habrás encontrado con alguno de ellos que explica que tienes que comer, muchas veces al día, avena. Sí, ese cereal que tanto conocemos. Pero, ¿es esto realmente así? Es lo que nos preguntamos en La Tarde y tratamos de resolver.

El cereal que sí deberíamos consumir

Ana Belén Ropero Lara es profesora de nutrición y bromatología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y nos explicaba en La Tarde qué hay de cierto en este tipo de consejos que se dan en redes sociales acerca de consumir la avena, un cereal muy extendido.

Y es que son muchos los "expertos" que recomiendan utilizarla (y no solo en el desayuno) porque es baja en grasa, baja en azúcar, no tiene sal, y es muy sana. Dicen que, además, disminuye el colesterol, los niveles de azúcar en la sangre, e incluso que puede llegar a prevenir el cáncer.

Pues bien, como decía esta profesora, esas propiedades son ciertas, pero para absorberlas de forma correcta, deberíamos tomarlas en cantidades ingentes. "Es tan bueno como otro cereal, siempre y cuando sean integrales" comenzaba diciendo.

No solo eso, porque apunta a una "pequeña diferencia" con respecto a otros cereales. "Es la presencia de betaglucanos, un tipo de fibra que tiene efectos positivos en colesterol y glucosa, pero si los queremos lo tenemos difícil, no está clara la cantidad de ellos y hay que tomar bastante cantidad. En la práctica no es muy útil, pero es tan fantástica como cualquier otro cereal" expresaba.

Eso sí, apuntaba a que la avena es de esos pocos cereales que podemos encontrar en el supermercado sin nada añadido. "Se pueden encontrar en copos sin nada más, es una gran ventaja, el trigo no nos lo encontramos así.A otros le acompañan otras cosas como azúcares, grasas añadidas en forma de galletas o bollería, de poco sirve que sea avena" explicaba.

Cómo tomarlo para que sea lo más saludable posible

Como recordaba la doctora y profesora, "los cereales son fuente principal de hidratos de carbono complejos, base de nuestra alimentación, contienen muchos minerales y vitaminas", por lo que, en ese sentido, es mejor consumirlos de forma integral, ya que los refinados no suelen tener en cantidad abundante estos nutrientes.

"Según los estudios, hay correlación de que disminuye el riesgo de mortalidad la ingesta de cereales integrales. El efecto más maravilloso es reducir el riesgo de que una persona se muere, reduce ese consumo, probablemente esté relacionado con el hecho de que el refinado hace perder vitamina, fibra y minerales que sí se mantienen en los integrales. Los cereales sí son recomendables, siempre y cuando no se mezclen con ingredientes que no sean buenos para nosotros" decía.

Eso sí, para tomarlo de una forma mucho más sana, nos da el consejo definitivo. "Le podemos añadir leche, yogur natural, sin edulcorar, fruta y fruta disecada. En el súper podemos encontrar productos con avena que son fantásticos, pero lo más habitual es tomarla en copos mezclada" expresaba.

Y apunta una última cosa, lo importante es tomar cereales integrales, igual que el pan (que debería ser sin sal, a poder ser) y la pasta.