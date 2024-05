Una petición que llega al Parlamento británico: la iniciativa de los amigos de Diego, asesinado hace 24 años

Tenía solo 12 años, era mayo del año 2000 y él iba paseando con un amigo suyo por las calles de Londres. Hacía solo tres años, se había mudado con su familia a la capital británica desde Galicia, y vivía en un barrio tranquilo. Se llamaba Diego. Debajo de su casa, había un parque donde solía jugar con otros niños, y, donde, también, había un campamento de personas sin hogar.

Un día, unos chicos mayores que él les tiraban piedras a estas personas, y él salió a defenderlos. Lo que no esperaba es que, uno de ellos, Edward Crowley, se fijase en él de forma obsesiva. A partir de ese momento, comenzó una relación muy turbia, en la que este hombre, que tenía claros problemas psiquiátricos.

Comenzó acompañándole en sus paseos, haciéndole regalos, y a acosarlo poco a poco. Diego empezaba a pasar miedo, y todos a su alrededor se dieron cuenta, hasta el punto de denunciar a su agresor. Lo metieron seis meses en prisión, pero, cuando salió, lo pilló desprevenido y, cuando iba con un amigo, le atestó 30 puñaladas, asesinándolo en plena calle y con muchos testigos.

24 años después, el asesino podría obtener la libertad vigilada y salir permanentemente de la cárcel. Y es por lo que los amigos de Diego luchan para evitarlo.

La iniciativa de los amigos de Diego para hacer justicia

William Reed era amigo de Diego y compañero de colegio, y él mismo presenció muchos episodios de acoso hacia su amigo. Ahora, junto a otros amigos, firman una petición que llegue al Parlamento Británico para que le apliquen a su asesino la cadena perpetua que habían prometido.

Quieren, con ello, hacer justicia, aunque son conscientes de lo poco que puede cambiar la situación. "Ahora llegan elecciones anticipadas y han cerrado todas las actividades parlamentarias y todo el trabajo que habíamos hecho lo han cerrado. Hay poca confianza en el sistema, ha que seguir adelante para tener voz" expresaba.

A él lo recuerda de la manera más bonita, como un muchacho "alegre" con el que nunca tuvieron discusiones. "Era alguien bastante activo dentro del grupo que teníamos. Nunca nos habló de Crowley, hasta que arrestaron al asesino, empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando" explicaba.





Sin embargo, sí se fijó en cuando Edward lo acosó y persiguió hasta la puerta del colegio. "Marcó un umbral en su comportamiento, le persiguió y llegó a las puertas del colegio, y es una distancia considerable de donde vivía Diego. Si él fue hasta ahí sin importar la situación, y yo lo vi, cambió su actitud y el miedo se notó, no era el mismo, no era tan alegre, aunque le dijimos que no iba a pasar nada malo" lamentaba.

Un asesinato que creen que pudo evitarse

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque saben que no tiene mucho sentido andar lamentándose, sí que creen que a día de hoy pueden hacer justicia y ayudar a que esto no caiga en saco roto. Creen, al contrario que la justicia británica, que sí se podría haber evitado este asesinato.

"No podíamos creernos que lo soltaran, tuvo más de 90 días la policía para asegurarse de que entrase en prisión, él admitió que tuvo relación con Diego, pero como es esquizofrénico, su palabra no valía mucho. Era completamente evitable, cuando dimos la misa pocos días después, la policía estaba ahí" expresaba.

"No nos hemos enterado de todo el proceso legal, es difícil conseguir información exacta de su condena, es impresionante cómo lo protegen más a él que lo que pasó en su momento. Lo que sí sabemos es que se podría mirar la idea de hacer la petición para hablar con el parlamento" sentenciaba.