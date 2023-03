Una pediatra señala a partir de cuánta fiebre debes llevar al bebé al hospital: "Desde que cumple 3 meses..."

Si tienes hijos, seguro que te has enfrentado alguna vez a esta situación cuando son pequeños: se despierta por la noche llorando y llorando, y no sabes cuál es el motivo. Un dolor de oídos, los dientes que le están saliendo, quizás es fiebre, o le ha salido alguna erupción en la piel... Entre el nacimiento y los tres años los niños parecen tan frágiles que cualquier señal de que están enfermos se convierte en una situación de alarma y también de estrés para los padres. A medida que van creciendo surgen otro montón de dudas, como si es normal la rabieta que tiene o si debería estar ya andando o diciendo sus primeras palabras.

Por eso a veces no estaría de más contar con un manual o guía que nos permita resolver todas esas dudas que podemos tener los padres sobre la salud de los pequeños. Mar López Sureda es pediatra de atención primaria en Mallorca y es autora de "Las respuestas de mi pediatra", un libro en el que ofrece una información muy práctica, sobre todo, para aquellos padres primerizos. Esta doctora también resuelve dudas por TikTok, donde tiene más de 600.000 seguidores.

El número uno entre las consultas que recibe, sin duda, es el sueño. Muchos padres desesperados recurren a la pediatra porque ven que sus niños se despiertan con bastante frecuencia, en algunos casos a cada hora. Sin embargo, la doctora ha apuntado que también hay padres que dicen "es que mi hijo se despierta dos veces cada noche y tiene un año". "Yo les digo que eso es suerte porque podría despertarse mucho más. La media al año son entre cuatro y cinco despertares por noche", señala Mar López.

A veces se trata de un tema de expectativas, según la pediatra. "Esperamos que quizás los niños ya no se despierten al año, o a lo mejor tenías suerte, tenías un niño que no se despertaba nunca o muy poco, y ahora se despierta dos o tres veces y ya te parece mucho". También destaca que puede haber cambios en el desarrollo del niño que les afectan al sueño, como cuando empiezan a decir sus primeras palabras o a dar sus primeros pasos. "Hacen regresiones de sueño y se despiertan hablando, o se despiertan de pie y lloran porque no saben ni dónde están, están un poco desorientados y necesitan ayuda para volver a dormir", explica la doctora López Sureda.

No obstante, la pediatra ha tranquilizado a los padres en cuanto a estos cambios en el sueño y ha afirmado que a los dos años se suele estabilizar y el 80% de los niños ya suele dormir de una vez en toda la noche.

¿Cuándo debemos preocuparnos realmente por una fiebre?

En cuanto a la preocupación que suele surgir entre los padres cuando notan que el pequeño tiene fiebre, antes de nada la doctora comenta que hay que tener en cuenta que muchas personas que han sido padres por primera vez hasta ese momento no habían cogido a un bebé en brazos, y mucho menos han tenido contacto con algún niño enfermo. Por lo tanto, les puede ser complicado identificar los síntomas que pueden ser verdaderamente alarmantes. "Les llega la primera enfermedad y se asustan, y es normal", dice la pediatra.

"Los primeros tres meses de vida siempre debemos consultar porque puede ser más grave o la infección es más probable que pueda pasar a la sangre que cuando es mayor de tres meses", recomienda la doctora López Sureda. En general, cuando no vemos bien al niño, está muy irritable, o bien muy decaido, o muy somnoliento, debemos ponernos en alerta.

Si el pequeño vomita mucho, o tiene mucha diarrea, o si la fiebre es mayor a 40,5º y vemos que no baja, o cuando ya lleva dos o tres días de fiebre, es el momento de llevarle al pediatra. También si sospechamos que hay una sobreinfección, es decir, parecía que el niño estaba mejor pero, de repente, la fiebre vuelve a ser más alta, vuelven a ser los picos más frecuentes o reaparece la fiebre cuando había desaparecido, es motivo para ir al hospital.