Una pareja de peregrinos no puede creer lo que encuentra en su comida en Coruña: hasta tres veces

Jesús y Verónica son una pareja que se encontraban haciendo el Camino de Santiago. Al terminarlo, cogieron el coche y pararon en A Coruña a comer. En el restaurante O Bocho se decantaron por sus famosas almejas en salsa. Hasta aquí podríamos decir que es una historia normal y corriente. Salvo porque en esta ocasión particular no nos encontramos ante una historia normal. Y desde luego, siendo realistas, tampoco corriente. Es más, se trata de algo que no es nada habitual y las probabilidades de que esto ocurra son ínfimas.

Una pareja de peregrinos no puede creer lo que encuentra en su comida en Coruña

Cuando esta pareja de peregrinos se disponía a probar este manjar, Jesús notó algo duro al morder. Al principio se sorprendió, luego simplemente no podía creer lo que tenía ante sus ojos. Y sí, estamos hablando de una perla. Ya de por sí, esto se trata de un hecho inusual. ¿Cuántas veces te has encontrado una perla al comer almejas? Felipe es el dueño del restaurante y ha pasado hoy por los micrófonos de 'La Tarde'. El hostelero ha confesado que no pasa muchas veces y que es algo excepcional. Ha comentado que la perla era muy redonda y morada y ha explicado quién se queda con las perlas en este tipo de casos: "El comensal, con lo que pagan..."

Esta fue una gran sorpresa para la pareja y decidieron seguir caminando mientras comentaban la suerte que habían tenido. Esa misma noche, pararon a cenar en otro restaurante, Casa Antonio. Esta vez no se decantaron por las almejas y pidieron el arroz caldoso con marisco. Comenzaron a cenar y a los pocos instantes, Verónica noto algo duro en su arroz. La sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que no era una perla. ¡Eran dos!









Sonia es la dueña del restaurante y ha afirmado que fue una grata sorpresa incluso para el restaurante: "No nos lo esperábamos, llevamos abiertos pocos meses y esta ha sido una buena carta de presentación". Ha asegurado que eran pequeñas, pero que tenían un color impactante.

La función y el valor que tiene una perla

Montserrat Ramón es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y ha confirmado que cualquier molusco puede generar perlas, Ha explicado cuál es la función de estas piedras preciosas: "El molusco se protege de la entrada en su cuerpo de algún elemento extraño, como un parásito o arena, que le causa una molestia". Ha afirmado que hay especies en mares tropicales que son más propensas a generar perlas de un mayor tamaño y con más valor.

La experta ha concluido advirtiendo que el valor no será elevado, ya que esto depende de varios factores: "El color, el tamaño y la brillantez, eso es lo que le da valor, pero es muy variable".