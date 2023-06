Seguro que te acuerdas de cuando eras pequeño e ibas al médico a ponerte una inyección o una vacuna. Cada uno teníamos diferentes reacciones al encontrarnos al doctor, a algunos les daba igual y otros se encontraban aterrados ante la bata blanca. Lo que es seguro es que teníamos una mano a la que aferrarnos cuando pasábamos miedo, la de un padre, una madre, una abuela, etc. Este hecho a veces no ocurre. Hay niños hospitalizados que tienen que hacer frente a una enfermedad solos, no hay nadie, son niños que muchas veces no llegan a los 2 años. Hoy en 'La Tarde' comentamos la situación de estos niños.

La decisión de María José que terminaría por cambiarle la vida



Todo comenzó hace diez años cuando María José Jimeno salía de un hospital. Justo antes de marcharse encontró a un niño de 2 años que se encontraba hospitalizado y completamente solo. Ella intentó acceder al cuarto para hacerle compañía, pero los doctores se lo negaron, ya que no era familiar ni ONG. María José ha afirmado en 'La Tarde' que en ese momento le pudo la impotencia al ver a ese niño solo llorando y que encima no le dejasen colaborar. Así nació la organización Mamás en Acción.

Esta ONG ha trabajado con más de 600 niños en 10 años, lo que son números bastante positivos. Ha afirmado que se acuerda de todas las caras y nombres de todos los niños con los que ha trabajado y que ha acompañado. María José ha asegurado que muchos de estos menores nunca sabrán que pasaron por esta ONG y sus futuros padres de acogida tampoco, pero a ella no le importa lo más mínimo.

El último niño que han acompañado padecía una enfermedad crónica del sistema respiratorio: "Comer y respirar a la vez se le complica". María José ha afirmado que hay épocas que "no puedes ni descansar 10 minutos", pero ella sabe a lo que se expone. La voluntaria se ha enfocado en darles cariño y amor a estos menores. Ha asegurado que, en ocasiones, son los propios doctores los que le piden que coja al bebé para darles calor y cariño, ya que "nunca sabes cuando lo volverán a recibir".

Mamás en Acción tiene más de 3000 voluntarios, una de ellas es Amparo Arona, es una de las más veteranas. Ha afirmado con una sonrisa que está muy feliz y que "todos se quedan en un trozo de su corazón". Respecto a la preparación, aparte de dar la documentación legal, ya que se quedan a solas con menores, se les da un curso de formación y pasan un test psicotécnico. Pero la voluntaria ha asegurado: "Si sabes dar cariño, bienvenido".





Ha afirmado que tienen turno de 24 horas y puedes apuntarte a la hora que quieras. Ha asegurado que "cuando lo experimentas, siempre das mucho más". Ha afirmado que acompaña a los pequeños por las noches y ha confirmado: "Para mí dormir en el hospital es fácil". Amparo ha estado más de 600 horas en hospitales, lo que equivale a 25 días seguidos.

La fundadora ha afirmado que te sientes útil y que estás haciendo algo positivo: "No está en su mano que se salve o que encuentre una familia, está en tu mano, estar con ellos, que estén seguros y acompañados."

En este sentido también hay factores negativos. Amparo ha asegurado cuál fue su peor experiencia: "El primer niño que se fue al cielo, siempre lo llevaremos en el corazón". Para ellos también crean un vínculo muy especial: "Cuando te dan las gracias o te sonríen se nos saltan a las lágrimas". Ha asegurado que hay una implicación emocional enorme.