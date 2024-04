Tú también lo has tenido, con toda seguridad. Un día en el que parece que la cabeza te va a estallar, te duele a más no poder y parece que no te deja hacer tus tareas diarias. No sabes ya cómo continuar, y decides tomarte un paracetamol. Pero enseguida te surge la duda, ¿tengo que hacerlo con el estómago vacío o lleno? ¿O eso era con el ibuprofeno?

Esto que parece una tontería, es una duda que me asalta muchas veces y siempre pasa lo mismo. Pero, ¿y si no fuera ninguna tontería y si tuviera más importancia de lo que pensamos? El cómo y acompañado de qué nos tomamos los medicamentos es muy importante, pero no siempre sabemos con qué no debemos mezclarlos.





Uno de nuestros sabios más influyentes fue Hipócrates, que ya dijo: “Que tu alimento sea tu medicamento”. Pues no solo debes cuidar eso, sino que hay ciertos alimentos que es mejor evitar si te vas a tomar un ibuprofeno o un paracetamol. Pero, ¿cuáles? Pues el zumo de pomelo, pera, manzana o carnes a la brasa.

Y no son los únicos. Al menos, así lo explica Carmen del Campo, farmacéutica y nutricionista y coautora del manual de Interacciones entre alimentos y medicamentos del Consejo General de Farmacéuticos de España, en La Tarde.

Ella misma nos explica qué alimentos no debemos mezclar y por qué.

Los alimentos que no debemos mezclar con el paracetamol

Hay muchos alimentos que jamás deberíamos mezclar con los medicamentos que estamos tomando, pero, ¿cuáles? Es lo que determinamos con esta farmacéutica experta, que nos contaba que la comida y los fármacos interactúan en cierto momento en nuestro estómago, y que hay que tener especial cuidado con ello.

"Entre esas consecuencias que existen, unas serán leves y otras no tanto, aunque no tengan un efecto concreto o evidente, sí disminuirá su efecto y será más lento. Con pera, manzana u otras fibras nos hará efecto más lento. El efecto llega, pero más lento, tenemos que ver qué tipo de dolor tenemos" explicaba.

Por ejemplo, si tenemos un dolor agudo de cabeza, lo mejor es tomar el paracetamol sin alimentos, y si tenemos que comer, debe ser un alimento sin fibra.

"Los alimentos como brócoli, verduras, espárragos, o yema del huevo, mejor que no. No solo son vegetales, hay otros que influyen en su riqueza por vitamina K. Medicamentos como sintrón bloquean la vitamina K, si los tomamos estamos contrarrestando el efecto, por eso la dieta tiene que controlarlos" decía.

Y puntualiza: "no quiere decir que dejemos de tomar verduras, hay que ser lógico y explicar que este tipo de alimentos se pueden tomar con moderación, lo principal es siempre en la misma cantidad".

El alimento que tampoco debemos tomar nunca con el paracetamol es el café. "Café y paracetamol, lo que hace es que disminuye la excreción, potencia los efectos terapéuticos, el propio efecto hace que aumenten los efectos tóxicos" explicaba.

Cuidado con los lácteos y los medicamentos que tomas

Si te estás tomando algún medicamento para controlar la hipertensión arterial, se desaconseja tomar kiwi y plátano. Los fármacos para el hipotiroidismo no te los tomes mientras desayunas porque bloquea el medicamento y pierde eficacia.

Lo mismo pasa con los lácteos, con los que hay que tener especial cuidado. "Hay un tipo de antibióticos que se utiliza con frecuencia, antes más, y si se toma con leche o derivados provoca disminución de la eficacia a la mitad del fármaco. Esto es grave, porque es tan grande la disminución que hace que su capacidad antibacteriana, para matar al bicho, también disminuya. Provocamos además resistencia a esos antibióticos porque no llega la concentración adecuada" sentenciaba.