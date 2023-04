Una empresa de Alicante pide una foto a sus empleados y el uso que le da termina en una multa de 20.000 euros

Una empresa de Alicante realizó fotos a los empleados acreditando que eran para folletos y redes sociales, no obstamte un empleado, al pedir su información personal, descubrió que las fotos se estaban utilizando para otro motivo completamente diferente y que les ha terminado acarreando una cuantiosa multa. La agencia de protección de datos sancionó a la empresa con 20.000 euros y denomina de alto riesgo este tipo de usos para la Interligencia Artificial, la Unión Europea sigue trabajando este tipo de leyes.

Y es que la compañía empleaba en realidad la fotografías de la plantilla para reconocimiento facial mediante una IA, con el objetivo de controlar de manera más meticulosa las horas de entrada y salida. Daniel Gascón comenta que el problema es la ignoracia del uso de estos datos,"Tú los cedes para un tipo de gestiones y finalizan en otros" ,hace una crítica bastante dura sobre la sociedad actual "Nuestra sociedad da una serie de datos y acto seguido se desentiende de para qué los piden o a que manos pueden ir a parar ,esto es altamente peligroso", se reafirma en que asusta la cantidad de datos que regalamos y opina que el motivo principial es la comodidad.

A Pilar Cisneros co presentadora de La Tarde le aterra pensar en la cantidad de datos que regalamos a las grandes empresas, da un ejemplo personal comenta que anteriormente le asustaba dar sus datos al comprar online pero llegó a un punto en el que le venció la desidia y guardó sus datos la web.

Alejandro Álvarez, abogado especialista en protección de datos, comenta que cualquier persona que concede sus datos puede solicitar toda la información que la empresa contenga sobre el sujeto. "Cuando cedemos datos debemos conocer las consecuencias que conlleva regalar estos datos y que tipo de personas tendrán acceso al mismo".Nos confirma que incluso en el trabajo debemos identificar y saber que uso se le va a dar a esos datos ,como los de la nómina, asegura que tenemos derecho a acceder a toda información. Ante la pregunta de si este tipo de métodos es legal en nuestro pais ,el abogado afirma pero con algunos matices,"Dependiendo del motivo, si dices que sí quieres que te hagan fotos puedes,pero la Agencia de protección de datos critica que debe haber un previo análisis de riesgos para realizar este tipo de tratamientos".

El alto peligro que conllevan estas prácticas se debe al modo intrusivo del uso de datos biométricos. Comenta que "Debe ser equilibrado y puede haber errores y confusiones a la hora de reconocer a la persona",este es es uno de los muchisimos riesgos que conllevan estas estrategias ,por este motivo la Agencia de protección de datos pide cautela: no conocemos todos los riesgos.Ante el hecho de hacer registros de trabajadores con estos métodos, el abogado ve exagerada la acción y pide limitar los usos de la tecnologías para que no afecten a los derechos de las personas "Se están matando moscas a cañonazos". Ratifica que en un futuro este tipo de gestiones serán más habituales "Empezamos con las huellas dactilares y no nos hemos detenido", apunta que la sociedad se está volviendo más sensible con estos casos,nos da el ejemplo de los vehículos "Muchos coches te alertan si te estás quedando dormido por el rastreo facial",concluye rescatandouna frase de Elon Musk que afirma que debemos parar esta locura y reflexionar.





"La discriminación racial con la IA"

Es uno de los rasgos más negativos de este tipo de aplicaciones ,al no estar completamente desarrollados cometen fallos muy desafortunados. El abogado comenta el caso de Google photos que "Enlazaba gorilas con parejas afroamericanas y a las personas asiáticas les pedía que abriesen los ojos" .

Sobre las sanciones por este tipo de incumplimientos, "No son leves ,a las empresas se les multa con el 2 por ciento de facturación anual o 10 millones de euros,dependiendo de la misma ",Alejandro nos da el ejemplo de Google la cual fue sancionada con 50 millones de euros por Francia,otro caso de los más sonados fue la multa a Amazon por parte del gobierno de Luxemburgo, la cual llegó a 800 millones. "Asusta lo rápido que van las tecnologías,los abogados deben estar al día de este tipo de tecnologías ya que las leyes se establecen de manera rápida"













