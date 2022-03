Estos son los mejores trucos para ahorrar en gasolina: "Hasta 20 euros por depósito"

Los precios de la gasolina están disparados. Es una circunstancia que lleva azotando a nuestro país tiempo antes del comienzo de la guerra en Ucrania, lo que no ha hecho más que empeorar una ya difícil situación para todos aquellos que tenemos que llenar el depósito del coche. En este contexto, desde 'La Tarde' de COPE hemos hablado con Enrique García, portavoz de la OCU, quien gracias a un informe elaborado por su organización nos ha desvelado algunas de las claves fundamentales con las que los españoles están consiguiendo ahorrar en este momento tan complicado.

Seis de cada diez españoles ha cambiado de hábitos por el precio de la gasolina

Enrique García ha detallado cómo, según el informe elaborado por la OCU "rotundamente, sí, seis de cada diez conductores se han visto obligados a modificar sus hábitos por el precio de la gasolina". El informe que ha comentado en 'La Tarde' de COPE se trata de "una encuesta realizada a 869 conductores de entre 25 y 74 años en marzo. Los resultados son claros, el 59 por ciento se ha visto obligado a cambiar sus hábitos de uso del vehículo. Lo utiliza menos y contempla otras opciones como el transporte público, el coche compartido o quien puede caminando", ha detallado.





Y es que los principales trucos que utilizan los españoles para ahorrar en este momento tan difícil, pasan por estos métodos a la vez tradiciones, pero sin duda de gran impacto en nuestro depósito y en nuestras vidas. "Ese nunca visto incremento del precio de los carburantes, que ya supera esos dos euros litro", ha provocado, según indica el informe, que incluso se llegue al "tema de la valoración del cambio de coche. Un 30 por ciento de los consumidores se plantea cambiar su coche o moto a uno que tenga un consumo más económico. Un eléctrico, o motor híbrido, o un coche más pequeño. Esto ya lo ha hecho un siete por ciento", ha detallado Enrique García.

El truco para ahorrar en gasolina y que no todo el mundo tiene en cuenta

Fernando de Haro ha querido preguntar al portavoz de la OCU por un dato que señala constantemente la CNMC y que, en este contexto de alza de precios en la gasolina, se erige como un método fundamental para ahorrar cada mes. "En España hay poca competencia entre las diferentes gasolineras, y no buscamos las más baratas. No sé si hay bastantes", planteaba Fernando de Haro.

Enrique García, portavoz de la OCU, ha confirmado las sospechas de Fernando de Haro y ha puesto cifras al dinero que, por ejemplo, en Madrid, se puede ahorrar un usuario medio que bsuca qué gasolineras pueden ser más baratas: "En Madrid te puedes ahorrar 20 euros en el depósito diésel y 13 euros en la gasolina. Hay pocas gasolineras low-cost y a veces el consumidor no llega. La CNMC ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones la falta crónica de competencia en el mercado de la distribución de carburantes", ha denunciado.





La opción más extrema para ahorrar: abandonar el coche

Aunque parezca una decisión radical, lo cierto es que por la situación que vivimos y siempre según los datos que maneja la OCU, son muchos los españoles que están optando por directamente abandonar el uso del coche: "Ya un tres por ciento, que los oyentes podrán decir que es poca gente, pero es en muy poco tiempo ha decidido abandonar el coche, dejar de tener vehículo propio y hay un 19 por ciento que lo está pensando. ¿Qué significa? Muchos consumidores se ven obligados a prescindir del coche porque no lo pueden mantener. Las cifras serían estupendas si el cambio fuese voluntario, pero lamentablemente es forzado por la carestía de los carburantes", ha señalado un preocupado García.

"En el mundo rural hay un problema muy serio de transporte interurbano y el acceso a servicios fundamentales. Como en Castilla y León para acceder a los hospitales. También reivindico a los ciudadanos que vivimos en grandes ciudades donde la red de transporte público no es lo suficientemente tupida. En Madrid no podemos utilizar el transporte público, porque como ha señalado un oyente, en la práctica no hay una red que garantice un transporte alternativo. Muchos son esclavos de su coche, es la realidad", concluía un preocupado portavoz de la OCU en 'La Tarde' de COPE, donde ha expuesto las claves del último informe que han elaborado.

