El truco para saber si me conviene pedir una moratoria de mi hipoteca: Un cálculo de suma y resta

¿Pagar 400 euros más de hipoteca al mes es asumible? Si los tipos de interés sigue subiendo y el Euribor llega al 4% como dicen algunos analistas, la banca estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontarla para evitar impagos. Una opción que algunas familias tienen encima de la mesa y que el economista Fernando Trías de Bes ha querido analizar este lunes en La Tarde de COPE.

Y es que, como especifica el también escritor, hay un cálculo sencillo para saber si nos compensa solicitar esta vía en nuestro banco porque, sí, las moratorias no son gratis y arrastran intereses consigo que pueden terminar por disparar aún más el pago total de la vivienda.









¿Qué es una moratoria?



Una moratoria es, sencillamente, el aplazamiento por un período de tiempo del pago de los plazos de una hipoteca. “Por supuesto, una moratoria no es gratis, no es como hacer una apnea y dentro de un año salimos del agua y respiramos”, explica Trías de Bes a Pilar Cisneros. Una moratoria es que parte de la financiación que tenías que haber devuelto y no lo hayas hecho está sujeto a un tipo de interés. “Otra cosa es que luego lo pongan en la parte final con un alargamiento de cuotas, pero no es un regalo, esto se paga y es más dinero”, explica el economista en La Tarde de COPE.

Por lo tanto, ¿es buena noticia una moratoria de un año? Como explica el experto económico, “desde el punto de vista social no”. Y es que, como detalla, cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema. “En el 2020 la banca se armó de provisiones, previendo pérdidas que no siempre llegan”. Eso sí, matiza que sí que es una buena noticia “desde el punto de vista individual”. “Una moratoria no es algo nuevo, se democratiza o se pone en conocimiento del público que es algo que existe, por si hay una persona en problemas y se acerque a la entidad financiera si ve que no va a poder acometer algunos pagos”, concluye.









El truco para saber si me conviene una moratoria



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que Trías de Bes explica que hay un cálculo matemático simple para saber si nos conviene pedir una moratoria de nuestra hipoteca: “Es muy sencillo: mirar en los próximos 12 pagos próximos, cuánta parte de lo que va a pagar al mes es devolución del préstamo y a eso sumarle los intereses de la moratoria y calcular si nos compensa”, argumenta. Eso sí, advierte que la moratoria siempre es mejor que no pagar dos cuotas, lo que genera todavía más intereses.

Ahora bien ¿cuáles son las posibilidades de que nos la concedan? Según el colaborador de COPE, depende del caso. Y es que, asegura, a la banca no le interesan los impagos. “Una moratoria es un crédito al que ya se le pone un pequeño interrogante. Es un crédito que se ha congelado y el banco siempre va a preferir esto que entrar en una situación de embargo, los bancos viven de esto”, subraya.









“Al final la banca cuando concede un préstamo mira muy bien que tengas la capacidad de ir pagando. Si el banco vez que no te has endeudado mucho hasta ahora y que tienes una buena experiencia es más posible que te concedan el préstamo”.

Eso sí, recuerda Trías de Bes que una moratoria “a nadie le gusta, es tu hogar, es tu vivienda, es tu casa”. “Al final tienes que analizar cuánto llevas pagado, si estás en una situación problemática y ya has pagado bastante, un embargo no interesa. No es lo mismo llevar el 50% pagado que al principio de comprar la vivienda”, concluye.