El truco de un chef con el que podrás ahorrar hasta un 40% en tus comidas y cenas de Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, dentro de prácticamente un mes, estaremos ya con todo preparado para la cena de Nochebuena, con la nevera completamente llena, aunque es probable que todavía sea un mes de muchas compras porque seguro que queda algo por adquirir o encargar el menú para que te lo lleven a casa. Pero el problema y el gran enemigo que tenemos en el horizonte es la inflación, que afecta especialmente al precio de los alimentos.

La mayoría de los alimentos típicos de la navidad están ya al precio del año pasado en las fechas navideñas. Para entonces, se prevé una subida de incluso un 10%. Para los cocineros, probablemente lo que más les preocupa sea la subida del precio del marisco y la carne. Raúl, carnicero y charcutero de 'Las Murallas de Ávila', comentaba en'La Tarde' cómo están los precios ahora, "lo que más ha variado es el cordero, las demás carnes, tanto pollo como conejo, pavo, como ternera se ha movido poco".

Así que si tienes pensado decantarte por un asado de cabrito o unas chuletas de cordero, lo que te vas a encontrar es que se "ha encarecido sobre todo el cordero nacional, están en torno a los 21 euros el kilo". Y si hablamos de marisco, Manuel, desde su pescadería de Ciudad Real, contaba que "este año están costando los productos básicos, como la gamba cocida, el gambón cocido, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, lo que más se ha notado es la anchoa, el boquerón gigante ha subido un disparate y luego los rodaballos, merluza de pincho de mar se está encareciendo y lo va a hacer aún más".

Un truco para ahorrar en Navidad

Hasta un 40% se puede ahorrar comprando ciertos productos congelados con antelación, según dicen los expertos. Sergio Fernández, cocinero y profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, y explicaba que "tenemos que intentar ser prudentes en todos los días, y una manera para ahorrar es la previsión. Si compras pescados grandes, los que congelan mejor son los semiblancos como besugos, lubinas, doradas y los grasos como el rodaballo, el salmón, pero el problema es que cunado lo congelas y lo descongelas, lo tienes que hacer entero y hay veces que esto no es buena opción porque resulta que te has comprado un pescado para 8 y ese día o vienen 6 o necesitas otro tipo de cosas".





"Pienso que es más inteligente que te abran el pescado y hagan monodosis, que conserves estiradas y agrupes, así cuando saques el pescado ya no lo tienes que sacar entero y luego no tenemos que hacer recetas de aprovechategui para aprovechar ese pescado que hemos hecho de más". Se tratan de pescados que suelen ser tradicionales en la cena de navidad y que en Navidad resultan ser más caros. "Si quieres besugo, está claro que tiene que ser ya, no solo por el precio, porque a lo mejor no lo consigues".

¿Qué hacer para descongelar el pescado?

Si lo que queremos descongelar es un besugo, Sergio recomendaba que "el día que lo quieras descongelar no es el día, tenemos que sacarlo a frío positivo, a dos grados en la nevera como uno o dos días antes, lo que solemos hacer mal es sacar un producto y ponerlo encima de una mesa".

En la cocina de una casa puede estar a una temperatura de unos 23 grados, algo que no serviría para conservar un pescado. "Es una temperatura extremadamente alta para conservar un pescado y aunque estamos descongelando tenemos que tenerlo a una temperatura de conservación y la descongelación tarda mínima 2 días, una buena descongelación tarda bastante", decía Sergio.

Lo que hay que tener en cuenta para congelar el pescado

Para congelar el pescado hay que tener en cuenta una serie de factores como los que explicaba el cocinero. "Hay veces que tenemos los congeladores que no cabe ni un alfiler, entonces tú metes un pescado y tarda mucho tiempo en congelarse y eso es malísimo".

Para congelar en cosas en buena calidad "lo primero que hay que tener en cuenta es que no estén las cosas amontonadas, si compras unos boquerones que sean carísimos, los pones en un paquete y los metes en la nevera, eso es fatal porque hasta que se descongela el núcleo pasa mucho tiempo. Si tienes un pescadito chico, pones una bandeja, con un papel de horno, estiras el pescado y lo metes al congelador, se va a quedar duro en menos tiempo. Como ya están sueltos, los pones en un tupper por ejemplo, y tendrías pescado congelado, suelto, bien congelado y bien almacenado".





Y las carnes, ¿cómo debemos congelarlas?

Ocurre algo parecido que con el pescado, el problema, decía Sergio, que "cuando volvemos de la compra es que tenemos mucha prisa por colocarlo todo en el congelador y previo a meterlo en el congelador hay que hacer siempre alguna colocación, por ejemplo, estirarlo, ponerlo en paquetes pequeños" y dividirlo en porciones.