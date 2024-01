El Tribunal Supremo incluye la guardería en la deducción por maternidad en el IRPF

Miriam es madre de dos hijos. Uno tiene 10 años y otro a punto de cumplir un año. En 15 días el pequeño, Santiago, irá a una guardería privada donde ya está matriculado. Ha escogido una privada por los horarios que le ofrece y la facilidad para conciliar. Tanto ella como su marido trabajan en otra localidad. Eso sí, el desembolso económico es importante: “estamos hablando en torno a unos 300 euros al mes al que hay que sumar la comida, el desayuno....”.

Mabel es madre de dos niños. Uno de 9 y otro de 5. Los dos también han ido a una guardería pero, en su caso, el gasto se redujo gracias al “cheque guardería”. Pagaba 260 euros al mes con la rebaja de la ayuda por cada uno de los niños.

En cualquier caso, es mucho dinero. Se calcula que en España hay casi 470.000 niños y niñas en escuelas infantiles tanto públicas como privadas. El acudir a una privada no es solo cuestión de horarios es que conseguir plaza en una pública es, en muchos casos, misión imposible.

Desde 2018, los gastos de guardería para menores de tres años se pueden desgravar en la declaración de la renta a modo de deducción por maternidad hasta 1.000 euros pero no todas las madres podían acceder a ella, porque si la guardería no contaba la autorización autonómica de “centro educativo infantil” no se podía desgravar. Hasta ahora.

Elena Manzano es una madre de Cáceres que inició una batalla ya hace cinco años para que se le permitiera desgravar el gasto por guardería de sus hijos que hoy ya tienen ocho y seis años. Ahora, por fin, el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Con esta victoria, a Elena le han llegado mensajes de otras madres agradeciéndole su pelea: “yo creo que es una victoria para todas las madres trabajadoras”.

Cuando empezó este proceso era profesora de derecho financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura y ahora la casualidad ha querido que sea Consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura. De Hacienda, que no deja de ser irónico pero nunca tuvo duda de la ilegalidad de esta medida.

En un país con la segunda tasa más baja de natalidad de la Unión Europea, solo por detrás de Italia, con solo 1,16 hijos por mujer, ¿de verdad Hacienda se tiene que pelear por desgravar 1.000 euros en gastos de guardería? “Lo primero que yo me plantee fue cual era el sentido de esa deducción.... ¿Qué se pretende con la bonificación de los 1.000 euros más en los gastos de guardería? Pues facilitar el mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres a pesar de ser madres”.

Aunque no existen datos disponibles para el conjunto de 2023, según un avance del INE hasta septiembre, la tendencia se agrava: el número de nacimientos cae con más fuerza (un 2,6% interanual en el acumulado del periodo), aunque arroja una buena noticia: en 6 de las 52 provincias españolas están naciendo más niños que el año pasado. Se trata de Madrid (+663), Valencia (+156), Huesca (+123), Guipúzcoa (+87), Salamanca (+53) y Badajoz (+45).

Para todas las madres que quieran saber si pueden reclamar con efecto retroactivo el dinero de los años que tuvieron derecho a esta desgravación y no lo hizo, pues Elena nos lo ha dejado claro: “En2019, 2020, 2021 y 2022, si no se aplicaron los 1.000 euros lo que tienen que hacer es rectificar sus liquidaciones”.

Es importante diferenciar la desgravación por maternidad, que se termina cuando el niño cumple tres años, y en el caso de la de deducción por gastos de guardería se termina el año en el cumple tres años cuando entra el colegio en septiembre. Es decir, si mi hijo cumple en febrero tres años, la deducción por maternidad la tendremos hasta febrero, y la deducción por guardería será hasta septiembre.









