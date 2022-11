Trías de Bes sorprende al responder si debemos ahorrar dinero en plena inflación: “Aunque parezca mentira"

El economista Fernando Trías de Bes se mojaba este miércoles y sorprendía al responder a Pilar Cisneros si es realmente buen momento para ahorrar dinero en plena inflación de precios. Y es que muchas personas pueden estar pensándose qué hacer con su dinero, en un momento en el que la moneda y, por tanto, lo que tienes en el banco, puede perder valor.

Además, y en el caso de los que sí se han decidido a ahorrar, el experto señala si es preferible que apartemos el dinero a comienzos de mes o si, por el contrario, es preferible guardar lo que nos sobre a final de mes. Pero antes, Trías de Bes ha querido explicar el contexto histórico de cómo se percibía la costumbre de ahorrar a lo largo de la historia y el siglo XX.

“El ahorro ha tenido su historia en Occidente, a principios del siglo XX se consideraba una virtud, si alguien ahorraba era mejor creyente, luego del crack del 29 y con la aparición de Heynes empieza la cultura del gasto, hay veces que si las empresas la familia o el estado no gasta la economía no avanza”, apunta. Y es ahí culturalmente se empezó a ver el ahorro de forma distinta y el buen ciudadano es el que gastaba.









¿Es la inflación un buen momento para ahorrar?



“Voy a decir algo que te va a sorprender y a algunos oyentes les va a ayudar mucho”, adelantaba el economista a Pilar Cisneros y a los seguidores de La Tarde, apuntando a un factor clave: “Cada 7 u 8 años en la vida una persona realiza un cambio importante, de residencia, laboral, familiar o lo que sea, y todo cambio es posible cuando tienes un ahorro, hay personas a las que le viene un cambio vital bonito y no lo pueden hacer porque no tienen ahorros”.

Por lo tanto, ahorras porque cuando tienes un margen de maniobra puedes redirigir tu vida. “Ahorra porque, cada 7 u 8 años, puedes tomar una decisión que, si no, no podrías”, insiste Trías de Bes. No obstante, con la inflación pierde valor el dinero si lo tenemos quieto y parado, son malos tiempos para el ahorro en el sentido que pierdes capacidad de gasto.

“Pero una cosa es que 10 euros pierdan poder adquisitivo mañana y otra cosa es que el ahorro me dé una rentabilidad”, matiza el economista, que señala que no se trata de la inflación, sino del momento en tu vida en el que lo hagas. “Aunque te parezca mentira, para mí ha sido peor para el ahorro la última década con el interés al 0,5%, pero la inflación, aunque erosione el dinero quieto, pero si te lo gastas, te gastas 10 y el año que viene podrías gastar 8, pero al menos tienes 8. El ahorro tiene que tener una función”, comenta.





¿En qué momento del mes deberíamos ahorrar?



En conclusión, Trías de Bes reconoce que la inflación sí que castiga el ahorro, pero la cuestión es si quiero ese ahorro para algo. “El ahorro hemos pasado tiempos en los que no daba nada, con la subida de tipos de interés es malo para los créditos e hipotecas pero el ahorrador gana. Además, ¿donde lo ubico para que me dé rendimiento? Ahí ya hablamos en el tema del riesgo”.

Otro detalle que ha querido dar es en qué momento del mes deberíamos hacer ese ahorro, si al comienzo de mes o al final: “¿Debemos apartar el dinero o guardar lo que le sobra?”, le preguntaba Pilar Cisneros, a lo que el experto tiene una repsuesta clara: Lo primero.

“Yo tengo un amigo que con el deporte siempre me dice: no es que no tengas tiempo, es que no es prioritario. Si tienes una cantidad suficiente, el buen ahorrador es el que, de salida, lo aparta”, pone de ejemplo.