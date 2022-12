Trías de Bes desvela con qué edad podrán jubilarse en realidad los 'baby boomers': "Yo, que tengo 50..."

El economista Fernando Trías de Bes analizaba este lunes en La Tarde a qué edad podrán jubilarse los millones de 'baby boomers' que hay en España, que tienen entre 65 y 45 años. Además, pone su propio caso como ejemplo, que tiene 50 años y pone fecha a cuándo prevé que podrá jubilarse. Incluso el experto da a Pilar Cisneros la clave de cómo podría arreglarse el maltrecho sistema de pensiones en España.

En menos de un mes arranca la jubilación de lso primeros miembros de la generación del 'baby boom', la más numerosa de España, los que nacieron entre 1957 y 1977. La edad de jubilación se sitúa en 2023 en los 65 para los que hayan cotizado 37 años y 9 meses como mínimo y en 66 años y 4 meses para los que no tengan una vida laboral tan larga.









Son 14 millones de personas los nacidos en España entre esos años y entra en vigor el aumento de las pensiones contributivas en un 8,5%. Algunas pensiones, las máximas, pasarán los 3.000 euros, y los costes de la Seguridad Social va a aumentar en un 11,5% en este año que entra. Si en 2022 4 trabajadores sostienen a 2, en 2050 esas 4 personas tendrán que sostener a 3.





¿Cuándo podrán jubilarse los baby boomers?



El economista asegura que no se trata tanto de si podremos sino de cuándo podremos. “Esto va cambiando, cada reforma del sistema de pensiones lo va alargando, jugando con parámetros como la edad a la que empiezas a cotizar, cuánto tiempo cotizamos...”, comenta Trías de Bes. Así, el colaborador de COPE y escritor pone su propio caso por delante para ejemplarizar cuándo podrá él mismo jubilarse: “Con 50 años, puede que me quede más tiempo trabajando que el tiempo que llevo trabajado”, aseguraba, para sorpresa de Pilar, que calculaba que eso sería hasta los 80 años. “Diez años no me quedan, eso seguro, hasta los 68 o 70 seguro que trabajo”, concluye Trías de Bes.









Y es que reconoce Trías de Bes que no es que no nos quieran contar la realidad, sino que la van contando “poco a poco”. “Te lo tienen que ir contando poco a poco, porque es una verdad que quita votos, es muy impopular. Es que el sistema de pensiones hace ya mucho tiempo que es insostenible”, subraya. “Cada año nos cuentan un trocito de la verdad y se hace un pequeño cambio y se introduce un elemento para ir amortiguando. Hoy en día las pensiones son casi la mitad de los Presupuestos Generales del Estado, es muy importante”.





Cómo podemos conseguir más contribuyentes



Así, la solución para el sistema de pensiones, según Trías de Bes, pasa por la inmigración: “Como no puedes fabricar a un adulto de la noche a la mañana, se tiene que hacer vía inmigración”. “Ya nos podemos ir mentalizando que en los próximos 20 años va a haber cambios muy grandes en políticas de migración, como en Francia. Se va a ir jubilando gente y va a faltar gente cotizando y mano de obra. Sobre la población actual española proyectas jubilaciones con incorporaciones al mercado laboral se acaba el paro en cuatro años, va a hacer falta gente”, recuerda el colaborador.









Al final son tres posibilidades: o traes más gente, o tardas más en jubilarte, o pagas menos jugando con las bases de cotizaciones, según el economista. “Vamos a ver qué pasa este año con la subida de las pensiones en base al IPC”, recuerda. Por último, sobre los planes de pensiones privados, Trías de Bes advierte de que “cuanto antes comiences, mejor”, concluye.