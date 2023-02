Un trabajador de la Seguridad Social: “Tenemos una plantilla muy envejecida y no reponen personal"

Caso de Amadeo en la Seguridad Social

Amadeo, es un abogado de 61 años que lleva 3 meses y medio intentado tramitar su jubilación sin éxito. Para conseguir la cita previa los únicos cauces son la página web, que Amadeo asegura “que no está operativa”, y el otro llamara por teléfono. “Lo que no publicitan es que cuesta 1,88 euros el minuto cuando llamas para conseguir cita previa y que en un minuto no haces nada”, se quejaba Amadeo.

Amadeo ha acudido hasta en 7 ocasiones a las oficinas de la Seguridad Social. “Me encuentro con que en la oficinas no te dejan pasar hasta dentro. Te hacen sentir tonto”, ha asegurado Amadeo.

Según los datos del sindicato CSIF, el sindicato de funcionarios, el retraso medio en Zaragoza para cualquier tipo de expediente es de cuatro meses y 21 días el tiempo que tiene que esperar un usuario desde que consigue cita previa hasta que le atienden.

Situación en la Seguridad Social

Sigue siendo misión imposible para muchos españoles conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado caer la opción de abrir en horario vespertino las oficinas y que se reduzca el tiempo de atención.

Hoy en La Tarde de COPE hemos hablado con Ricardo Aguirre que es trabajador de Tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias. Es, además, coordinador nacional de Seguridad Social del sindicato de funcionarios CSIF.

Durante los últimos años se ha perdido al 25% de la plantilla en la Seguridad Social en Asturias. “Tenemos una plantilla muy envejecida, de una edad media de 60 años y no nos reponen personal”, asegura Ricardo Aguirre.

Muchos jubilados no saben hacer las gestiones de forma digital y hay gente que solicita el Ingreso Mínimo Vital que no tiene, por ejemplo, teléfono móvil.”Esta gente necesita citas presenciales y cuantos menos somos menos citas podemos dar”,ha confirmado Ricardo. También ha asegurado que “carecen de personal y por eso no pueden abrir más parrillas de visitas”.

En cuanto a la posibilidad de abrir por la tarde las oficinas de la Seguridad Social: “Nosotros tenemos una jornada de trabajo y establecido un calendario laboral”. Ricardo asegura que “para poder desatascar esto se necesita más personal”